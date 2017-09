Messi lập hat-trick, Barca hơn Real bốn điểm

Chưa cần đến sự trợ giúp của tân binh đắt giá Ousmane Dembele, Barca đã có một trận derby xứ Catalonia thành công. Đội chủ sân Nou Camp sớm tạo được thế trận áp đảo và liên tục ghi bàn vào lưới thủ môn Pau Lopez.Giống như nhiều trận trước, Messi là người mở đầu cho chiến thắng. Ngôi sao mang áo số 10 phá thế quân bình bằng pha đi bóng kỹ thuật và cú sút cứa lòng chính xác giữa hàng thủ Espanyol ở phút 26.CĐV Barca cũng không phải chờ lâu để chứng kiến số phận trận đấu được định đoạt ngay từ hiệp một. Messi tiếp tục là người lập công cho đội chủ nhà khi đệm bóng chính xác bằng chân phải sau quả tạt của Jordi Alba ở phút 35.Cũng từ một quả tạt khác của Alba, M10 sút nối chính xác trong tình huống ở phút 67. Đây là bàn nâng tỷ số lên 3-0, cũng là bàn hoàn tất cú hat-trick cho cầu thủ người Argentina.Espanyol chơi không quá lép vế so với Barca nhưng không có đủ độ sắc bén cần thiết để ghi bàn. Đội khách chỉ có một cú sút hướng khung thành (bóng đập cột văng ra ngoài) trong sáu lần dứt điểm.Hàng thủ Espanyol cũng thi đấu tệ không kém so với hàng công. Với sự xuất hiện trở lại của Luis Suarez bên phía Barca, dàn hậu vệ của HLV Quique Flores phải căng ra thi đấu và có nhiều tình huống không kèm được hai mũi nhọn khác: Messi và Deulofeu. Hệ quả là Messi rảnh chân và sớm ghi được ba bàn.Tân binh Dembele của Barca chỉ vào sân từ phút 68 thay Deulofeu. Tiền đạo 20 tuổi có một vài pha đi bóng kỹ thuật trước khi để lại dấu ấn bằng đường chuyền dọn cỗ cho Luis Suarez. Từ quả tạt như đặt của Dembele, ngôi sao người Uruguay đệm bóng ấn định chiến thắng 5-0 cho Barca.Trước tình huống phối hợp ghi bàn giữa Dembele và Suarez, đội chủ nhà có bàn thứ tư từ một pha phạt góc. Trung vệ Gerard Pique là người nhảy lên đánh đầu chính xác lập công.Nhờ chiến thắng áp đảo, Barca vươn lên độc chiếm vị trí dẫn đầu La Liga. Đội chủ sân Nou Camp hiện có chín điểm tuyệt đối sau ba vòng, đồng thời nhiều hơn hai điểm so với đội xếp thứ hai Sevilla.Nếu thắng Deportivo trong trận đấu muộn, Sociedad sẽ vươn lên bằng điểm với Barca. Đội bóng xứ Basque đang có hiệu số bàn thắng bại là +4, trong khi hiệu số của Barca là +9.Người khổng lồ xứ Catalonia hiện cũng hơn bốn điểm so với đương kim vô địch Real Madrid. Do mới bị Levante cầm chân với tỷ số 1-1, đội chủ sân Bernabeu chỉ có năm điểm từ ba vòng đầu.

Theo Vnexpress