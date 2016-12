Cựu danh thủ David Beckham đang nhận được ánh mặt ngưỡng mộ từ nhiều người qua tốc độ in tiền đáng nể phục. Dù giải nghệ từ lâu, song hàng ngày Becks vẫn bỏ túi đều đặn số tiền lên đến 71.000 bảng.

Không quá khi có người ví Becks thực sự là con gà đẻ trứng vàng trong giới cầu thủ hiện nay. Sau khi treo giầy vào năm 2013, thương hiệu Beckham vẫn có sức hút mạnh mẽ với các thương hiệu lớn trên thế giới. Điều này phần nào được thể hiện qua hoạt động kinh doanh hiệu quả từ công ty Seven Global LLP mà Becks khai trương hồi tháng 5 năm ngoái.Hoạt động chính của Seven Global LLP là phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh quần áo, nước hoa và đồ phụ kiện gắn mác cựu tiền vệ có lối chơi hào hoa một thời này. Đáng lưu ý trong đó là việc hợp tác cùng tung ra sản phẩm với thương hiệu thời trang nổi tiếng H&M. Theo kết quả kiểm toán mới nhất, chỉ tính riêng trong 7 tháng trở lại đây, công ty Seven Global LLP đã thu về khoản lãi 8,6 triệu bảng. Nếu tính toán một cách chi li hơn nữa, cựu thủ quân Tam sư kiếm về số tiền 40.000 bảng/ngày từ hoạt động ăn nên làm ra của Seven Global LLP.Nào đã hết, tin vui còn tiếp tục đến với Becks từ việc một công ty khác của mình là Footwork Productions cũng đã lãi lớn trong năm nay. Nói rõ thêm, Footwork Productions được cựu ngôi sao Man United và cộng sự thành lập vào năm 1996 với mục đích khai thác bản quyền và hình ảnh của mình.Tính ra, khoản lãi của Footwork Productions trong 12 tháng vừa qua là 11,4 triệu bảng. Nó cũng đồng nghĩa với việc đem về cho cựu danh thủ 41 tuổi khoản 31.000 bảng/ngày. Hay nói cách khác, cứ mỗi sáng mở mắt là tài khoản của Becks lại có thêm 71.000 bảng đổ vào. Thực tế nếu nhìn vào sự đầu tư bài bản, cùng tầm nhìn xa của Becks, việc cựu tiền vệ Man United in tiền với tốc độ đáng nể phục kể ra không có gì quá sửng sốt.“Chẳng gì có thể ngăn được thương hiệu Beckham phát triển. Đế chế kinh doanh của anh ấy ngày càng phát triển một cách bền vững và hiệu quả”, nguồn tin thân cận từ Becks chia sẻ, “Ngoài sự nhạy bén trong kinh doanh, Becks còn may mắn nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ những cộng sự có cùng chí hướng”.Ngoài những nỗ lực trong kinh doanh, Becks còn gợi sự chú ý qua khối tài sản được tích lũy trong suốt thời gian qua. Theo thống kê mới đây của tạp chí uy tín Forbes, tổng tài sản của Becks và cô vợ Victoria vào khoảng 508 triệu bảng. Không riêng Becks, mà Victoria đang được nhắc đến khi gặt hái khá nhiều thành công từ việc thiết kế thời trang gắn mác mình.Với chuỗi cửa hiệu nằm khắp London và Paris, có thể nói Vic chẳng thua kém gì ông chồng nổi tiếng về khoản hốt bạc. Bên cạnh đó, hai nhóc tỳ nhà Becks là Brooklyn hay Romeo cũng nhận được thù lao kha khá khi đánh thuê cho những thương hiệu thời trang nổi tiếng như Burberry, Huawei, D&G… Ở một khía cạnh nào đó, có thể thấy cả nhà Becks đúng là có máu làm kinh tế.