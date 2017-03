TPO - Một loạt cầu thủ AS Monaco, trong đó nổi bật là Andrea Raggi, rất hy vọng đội bóng của mình sẽ đụng Leicester City ở tứ kết Champions League, qua đó có cơ hội trả thù cho thầy cũ Claudio Ranieri, người đã bị “Bầy cáo” sa thải cách đây không lâu.

Andrea Raggi muốn hạ Leicester City để trả thù cho Ranieri.

Chiều tối nay (17/3), UEFA sẽ tiến hành lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League. Trong 8 gương mặt góp mặt, AS Monaco cùng với Leicester City được đánh giá là 2 đội có thực lực yếu nhất. Và cũng chính vì điều này mà AS Monaco mong gặp Leicester City hơn cả. Ngoài lý do "đồng cân, đồng lạng", qua đó có thể sáng cửa đi tiếp, còn một lý do khác mà đội bóng xứ Công quốc muốn gặp đại diện nước Anh, đó là họ muốn một cuộc trả thù.

Nhiều cầu thủ của AS Monaco rất bức xúc khi Leicester City bất ngờ sa thải HLV Claudio Ranieri cách đây ít ngày, bất chấp chỉ trước đó 9 tháng, nhà cầm quân người Italia đã tạo ra lịch sử cho “Bầy cáo” bằng cách giúp CLB lần đầu tiên vô địch Premier League. "Tôi muốn đối đầu với Leciester. Đó là một thử thách thú vị, đồng thời tôi cũng muốn trả thù cho Ranieri, người đã gửi tin nhắn chúc mừng tôi sau trận đấu", Andrea Raggi – hậu vệ của AS Monaco cho hay.

Raggi từng lang bạt ở nhiều đội bóng tại Serie A như Palermo, Empoli, Bologna. Năm 2012, khi đã 28 tuổi, anh được Claudio Ranieri đưa về khi ông đang là HLV trưởng của AS Monaco. Chiến lược gia người Italia rời Monaco 2 năm sau đó sau khi không thể đưa đội bóng này giành chức vô địch Ligue 1, còn Raggi vẫn ở lại và đóng góp nhiều cho Monaco.

Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Man City mới đây, Raggi đã chơi tuyệt hay, phong tỏa thành công hai ngòi nổ nguy hiểm bên phía đối phương là Sergio Aguero hay Kevin De Bruyne, đồng thời giúp đội nhà có màn lội ngược dòng ngoại mục. Đấu Leicester City, anh và các đồng đội rất muốn tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trước các đội bóng Anh.