Mourinho hí hửng với 'món hời' mang tên Lukaku

Man.United đã trả cho Everton 75 triệu bảng để có Lukaku vào đầu tháng 7, chỉ vài tuần trước khi PSG phá kỷ lục chuyển nhượng với việc mua Neymar từ Barcelona. Việc Quỷ đỏ mua Lukaku thành công đã khiến không ít giới quan sát bất ngờ, bởi nó diễn ra quá nhanh đồng thời cũng xuất phát từ việc Everton bất ngờ giảm mức yêu cầu tối thiểu 100 triệu bảng của họ. Nhưng ngay sau đó mọi chuyện đã rõ ràng, đó là việc Wayne Rooney đi theo hướng ngược lại theo dạng chuyển nhượng tự do dù anh vẫn còn 1 năm hợp đồng.Ngoài thương vụ Lukaku, Man.United còn nhanh chóng chi 40 triệu bảng để có Nemanja Matic từ Chelsea chỉ hơn 1 tuần trước khi mùa giải mới khởi tranh. Trước đó, họ cũng có trung vệ Victor Lindelof từ Benfica với giá 30,7 triệu bảng. Diễn biến trên cho thấy, HLV Mourinho và các quan chức phụ trách chuyển nhượng của Man.United thật sự đã lường trước những bùng nổ khó kiểm soát trong tháng cuối của thị trường.Mourinho bày tỏ trên tờ The Times: “Tôi nghĩ chúng tôi đã có một kỳ chuyển nhượng rất thông minh. Chúng tôi đã dự báo có thể xảy ra một điều gì đó sẽ thay đổi thị trường chuyển nhượng và như đã biết, thương vụ của Neymar đã thay đổi mọi thứ bởi mức giá điên rồ của nó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi chậm hơn thì vào ngày 31-8 Lukaku sẽ có giá vào khoảng 150 triệu bảng, còn Matic sẽ là 60 triệu hay 70 triệu bảng. Vào lúc này, Lukaku và Matic sẽ có tổng giá trị hơn 200 triệu bảng, nhưng may mắn chúng tôi là đã chuyển động sớm và mua với giá thấp hơn rất nhiều”. Sự khôn ngoan của Man.United còn thấy rõ qua việc tái ký với Zlatan Ibrahimovic ở thời điểm cuối thị trường.Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory, với việc không bán đi cầu thủ nào quan trọng, Man.United đã âm 170 triệu bảng trên thị trường mùa hè này. Tuy nhiên, có vẻ có số này chẳng đáng lo khi Lukaku với 3 bàn thắng sau 3 trận cùng với sự vững chắc của Matic giữa sân đã giúp Quỷ đỏ toàn thắng, ghi 10 bàn và không để thủng lưới, hiện đang vững chắc ở ngôi đầu bảng.Premier League nối lại sau kỳ nghỉ quốc tế vào thứ bảy này, Man.United sẽ làm khách tại Stoke City và thầy trò HLV Mourinho hy vọng sẽ tiếp đà chiến thắng.

Theo SGGP