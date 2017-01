HLV của Man Utd buộc phải lên tiếng sau khi có những đồn đoán về việc Wayne Rooney sẽ chạy theo tiếng gọi đồng tiền để chuyển sang Trung Quốc.

"Cầu thủ duy nhất mà tôi cảm nhận thấy khả năng ra đi là Ashley Young, và tôi cũng đang mong chờ đến ngày 31 (ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng) để xem điều gì sẽ xảy ra", Jose Mourinho chia sẻ sau chiến thắng 4-0 trước Wigan ở vòng bốn FA Cup.Young đầu quân cho Man Utd cách đây năm năm rưỡi. Dưới thời HLV Mourinho mùa này, anh chỉ bốn lần được đá chính. "Tôi muốn giữ Young, nhưng cậu ấy có thể sẽ ra đi, và đó là lý do khiến tôi không sử dụng cậu ấy nhiều".Hồi đầu mùa, Mourinho từng rất "khó chịu" với Bastian Schweinsteiger. Ông thậm chí công khai mong muốn bán tiền vệ người Đức, và khi sự việc không thành thì tống anh xuống đội trẻ. Nhưng do quyết tâm của bản thân và tình hình nhân sự thực tế của Man Utd lúc này, Schweinsteiger được trở lại đội một gần đây. Trong trận đấu hôm qua, anh đã chơi tốt khi ghi một bàn và kiến tạo một bàn khác."Schweinsteiger sẽ ở lại và cậu ấy sẽ có trong danh sách thi đấu ở Europa League do chúng tôi đã bán Morgan Schneiderlin và Memphis Depay", HLV Mourinho chia sẻ.