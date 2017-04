Sau Paul Pogba, đến lượt Marcus Rashford và Jesse Lingard làm HLV Jose Mourinho nóng mắt. "Người đặc biệt" phát ngán khi thấy dàn sao trẻ Man United mới chớm thành tài đã mải đua đòi ăn chơi, hưởng thụ mà lơ là chuyên môn.

Sao trẻ tự mãn sớm

Nguồn tin của tờ The Sun tiết lộ Mourinho đang không hài lòng chút nào về những gì Rashford và Lingard đang thể hiện. Họ thi đấu phập phù trên sân đã đành. Người đặc biệt ngứa mắt là việc họ không biết tập trung vào chuyên môn như mong muốn của ông. Tâm trí họ đang dồn quá nhiều vào những chuyện hậu trường.



Khi Mourinho về nắm quyền dẫn dắt M.U, ông từng được thấy báo giới Anh ca ngợi Rashford là thần đồng vượt khó của bóng đá xứ sương mù. Ông thấy người ta ca ngợi Rashford chịu khó và giản dị. Nhưng những gì đang diễn ra lại cho ông ấn tượng khác. Rashford đang tập trung xây biệt thự 6 phòng ngủ ở vùng Cheshire. Tiền đạo 19 tuổi người Anh cũng bắt đầu chơi xế hộp như các đàn anh. Hồi tháng 1 năm nay, Rashford từng gây xôn xao với vụ lái chiếc Mercedes CLA 45 “húc đít” một chiếc xe khác.





Rashford gây tai nạn khi đua đòi chơi xe

Lingard vừa khoe siêu xe Bentley GT trị giá tới 200.000 bảng

Mourinho yêu cầu Pogba tập trung vào chuyên môn

Thời gian gần đây, Rashford hay vung tiền mua đồ xa xỉ. Anh thành “con nghiện” của Balenciaga, thương hiệu thời trang xa xỉ khét tiếng của Pháp. Mỗi sáng, Rashford tốn bao thời gian cho việc chọn đi đôi nào trong hơn 30 đôi giày hàng hiệu.Lingard thì vừa khoe siêu xe Bentley GT trị giá tới 200.000 bảng. Trước đó, anh đã tậu Range Rover Sport SVR có giá 120.000 bảng và Mercedes C63S AMG có giá 80.000 bảng. Với xế hộp nào, ngôi sao 24 tuổi này cũng đều chi thêm tiền thuê thợ độ lại cho tăng chất chơi.Theo nguồn tin kể trên, Mourinho đã quá ngán ngẩm với thói hưởng thụ quá sớm mà sao nhãng chuyên môn của Lingard và Rashford. Ông buộc phải nắn gân họ sau trận M.U bị West Brom cầm hòa 0-0 cuối tuần qua.Trước khi nắn gân Lingard và Rashford, Mourinho cũng đã phải nhắc nhở Paul Pogba. Bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới từ trước tới nay đang mải mê đánh bóng tên tuổi ở hậu trường, mải mê đua đòi mốt nọ mốt kia. Ngứa mắt nhất là chuyện Pogba đòi thửa cả biểu tượng cảm xúc riêng của mình trên mạng xã hội Twitter. Rồi thì chuyện mỗi trận anh lại ra sân với một kiểu tóc mới.Mourinho yêu cầu Pogba phải đặt chuyên môn lên hàng đầu, tập trung cao độ cho chuyên môn. Nếu không, kể cả có đắt giá kỷ lục ông cũng xử. Ông đã cảnh báo rồi. Đừng để đến lúc bị ông tống lên ghế dự bị mới lại kêu.Những biểu hiện sớm lo ăn chơi, hưởng thụ, sớm tự mãn của Pogba, Lingard và Rashford khiến Mourinho càng có cái nhìn thiếu thiện cảm hơn với các cầu thủ trẻ đương đại. Trả lời phỏng vấn trên tạp chí France Football, Mourinho đánh giá nhiều cầu thủ trẻ bây giờ mãi không chịu lớn. Họ chỉ như những đứa trẻ to xác.Người đặc biệt so sánh: “Ngày xưa, những ngôi sao như Frank Lampard mới 23 tuổi đã chín chắn, trưởng thành lắm rồi. Họ chỉ nghĩ tới bóng đá, hoàn toàn tập trung cho chuyên môn. Họ thực sự chuyên nghiệp và là những người đàn ông đúng nghĩa. Giờ thì sao? Các cầu thủ 23 tuổi ngày nay vẫn còn trẻ con. Nhiều tiền hơn, dễ nổi tiếng hơn nhưng kém chuyên nghiệp hơn”.Mourinho đánh giá các cầu thủ trẻ bây giờ dành quá nhiều tâm trí vào chuyện đầu tóc, ăn mặc, xe cộ cũng như sống ảo quá với mạng xã hội. Những thú phù phiếm ấy chẳng có lợi cho sự nghiệp của họ cũng như công việc của ông. Sự nghiệp của riêng mỗi cầu thủ có thể họ không muốn người khác can thiệp. Chứ công việc của ông bị ảnh hưởng thì ông không thể nhắm mắt cho qua được.