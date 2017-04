Truyền thông xứ sương mù coi cuộc đọ sức giữa M.U và Chelsea vào cuối tuần này là trận đại chiến ở Ngoại hạng Anh. Nhưng HLV Mourinho chỉ xem trận đấu đó như mọi trận cầu bình thường khác.

"Các anh cứ nói về một mớ cảm xúc. Nhưng với tôi, đó chỉ là một trận đấu, một trận đấu bình thường. Không có gì khác biệt với tôi cả", Mourinho nói trên Sports Mail.



Thái độ bình thản này của HLV người Bồ Đào Nha khác hẳn cách ông từng phản ứng mạnh mẽ sau trận thua 0-1 trên sân Chelsea tại tứ kết Cup FA. Ở trận đó, Mourinho bị CĐV chủ nhà gọi là "Judas" (Kẻ phản bội). Đáp lại ông mỉa mai: "Judas vẫn là số một". HLV Man Utd hôm đó cũng có màn tranh cãi gay gắt với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Antonio Conte vì một pha va chạm giữa cầu thủ hai bên.



Tuy nhiên, khác với tính chất căng thẳng ở lượt đi Ngoại hạng Anh mùa này hay tính sống còn của trận đấu ở Cup FA, cuộc so tài Man Utd - Chelsea ở vòng 33 Ngoại hạng Anh ngày mai 16/4 không có nhiều ý nghĩa.



Thầy trò Mourinho đang tụt lại phía sau trên đường đua vào top 4 và nhìn thấy cơ hội dự Champions League tốt hơn qua đường vô địch Europa League. Trong khi đó, Chelsea vững vàng trên ngôi đầu, thắng bảy trong tám trận gần nhất. Họ cũng có lợi thế hơn hẳn về thể lực do chỉ đá 39 trận từ đầu mùa, trong khi Man Utd đá tới 53 trận.



Mourinho hiểu rõ sự chênh lệch này. Ông nhận xét: "Vì nhiều lý do, họ đang đứng đầu giải đấu. Không chỉ vì họ sung sức, mà còn bởi Chelsea sở hữu những cá nhân chất lượng. Họ có một lối chơi cố định, bám vào nó và vận hành tốt. Họ là một đội rất mạnh"



Man Utd chỉ có chưa đến ba ngày nghỉ, sau khi làm khách của Anderlecht hôm 13/4, so với tám ngày của Chelsea. Nếu không có ba điểm, đội bóng của Mourinho rất có thể bị đội xếp thứ tư Man City nới rộng khoảng cách bởi thầy trò Pep Guardiola chỉ gặp Southampton, đội đã hết mục tiêu thi đấu mùa này.