TP - Ngày về Stamford Bridge của HLV Jose Mourinho biến thành nỗi buồn khi M.U bị Chelsea loại khỏi cúp FA. Tệ hại hơn, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn bị các CĐV áo xanh từng ủng hộ ông hết mình chế nhạo.

HLV Mourinho không thể đạt mục tiêu giành cú ăn ba trong mùa đầu dẫn dắt M.U. Ảnh: GETTY IMAGES.

Trước thềm trận tứ kết cúp FA, M.U gặp phải vấn đề lớn về nhân sự. Đội chủ sân Old Trafford thiếu vắng tiền đạo Ibrahimovic do án treo giò, Martial và Rooney do chấn thương. Càng tệ hại hơn khi “Quỷ đỏ” ngay từ phút 35 đã phải đá với 10 người trên sân, sau khi tiền vệ Ander Herrera phải nhận thẻ vàng thứ hai từ tay trọng tài Michael Oliver đều vì phạm lỗi với Eden Harzard. Với lợi thế sân nhà, tận dụng được cơ hội hơn người, Chelsea không mấy khó khăn đá bại 10 người M.U nhờ bàn thắng duy nhất của tiền vệ N’Golo Kante ở đầu hiệp 2 và giành vé lọt tiếp vào bán kết Cúp FA.

Thất bại này khiến ngày về Stamford Bridge của HLV Jose Mourinho trở nên đáng buồn. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không những không phục hận được đối thủ sau thất bại tại Premier League, mà mục tiêu cú ăn ba ngay trong mùa giải đầu tiên cập bến Old Trafford của ông cũng “tan thành mây khói”. Trên khán đài, những người cũ của M.U như huyền thoại Sir Alex Ferguson, cựu danh thủ David Beckham, cựu Tổng giám đốc Man Utd David Gill hay thuyền trưởng tuyển Anh- Gareth Southgate cũng đều tỏ vẻ thất vọng.

Càng đáng buồn hơn đối với HLV Mourinho khi không còn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các CĐV Chelsea- những người từng ủng hộ và tung hô là “thánh sống”, kể từ khi ông chuyển sang dẫn dắt kình địch M.U. Họ gọi ông là “Judas- kẻ phản bội”, hay đồng thanh hát “Ông không còn là người đặc biệt”.

Trước sự xúc phạm nhắm về mình, HLV Mourinho không tỏ thái độ gì. Ông chỉ giơ 3 ngón tay hướng về phía họ, ám chỉ ông đã mang về cho Chelsea ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, đồng thời vỗ thẳng vào ngực nơi có Logo M.U. Bằng hành động này, ông đã chiếm trọn tình cảm của người yêu “Quỷ đỏ”.

Sau khi thất thế ở cuộc đua Ngoại hạng Anh và bị loại ở FA Cup, hiện “Quỷ đỏ” chỉ còn đấu trường Europa League để nỗ lực giành thêm danh hiệu, cũng như kiếm vé dự Champions League mùa giải năm sau. Trước đó thầy trò HLV Mourinho đã đoạt Cup Liên đoàn.

Ngay sau trận đấu giữa Chelsea và M.U khép lại, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã tiến hành bốc thăm vòng bán kết. Theo đó, Arsenal đụng độ Man City, trong khi Chelsea chạm trán với Tottenham. Cả hai trận bán kết sẽ diễn ra trên sân Wembley vào ngày 22 và 23/4 tới.