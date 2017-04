Ở giải đấu danh giá thứ 2 châu lục cấp CLB, Mkhitaryan thực sự là quân át chủ bài của Mourinho. Một cầu thủ luôn biết cách tỏa sáng ở những trận cầu mang tính bước ngoặt!

M.U vẫn đang tiến xa tại Europa League nhờ Mkhitaryan

Cơ hội vượt qua vòng tứ kết và chinh phục ngai vàng Europa League của M.U đang hết sức rộng mở sau trận hòa quan trọng 1-1 trên sân của Anderlecht. Pha lập công duy nhất của Quỷ Đỏ đến từ một người luôn biết cách tỏa sáng ở những trận cầu mang tính bước ngoặt.

M.U vẫn đang sống dựa vào hơi thở của Zlatan Ibrahimovic. Điều này không sai. Tại Ngoại hạng Anh 2016/17, khả năng làm bàn của Quỷ Đỏ phụ thuộc hoàn toàn vào chân sút đã sắp bước sang tuổi 36. Tính tới nay, đoàn quân của Jose Mourinho mới có 46 lần xé lưới đối phương ở sân chơi cao nhất xứ sương mù. Trong số ấy, hơn 1/3 thuộc quyền sở hữu của Ibra (17).



Để cạnh tranh một suất ở top 4, M.U chắc chắn vẫn còn phải mong chờ vào bản năng sát thủ của tiền đạo người Thụy Điển từ nay đến cuối mùa giải. Tại Europa League, M.U cứ từ từ chậm rãi tiến vào tứ kết và họ đang mở toang cánh cổng giành vé chơi ở bán kết nhờ một bàn thắng trên sân của Anderlecht. Ibra quan trọng là vậy đấy, song để có được những thành tích tươi sáng ở giải đấu danh giá thứ 2 châu lục cấp CLB, Mkhitaryan mới thực sự là quân át chủ bài của Mourinho.



Bàn thắng vào lưới Anderlecht đêm qua đã là pha lập công thứ 4 sau 7 lần ra sân của ngôi sao người Armenia tại Europa League 2016/17. Đáng chú ý, tất cả đều mang yếu tố then chốt quyết định tới thành bại của M.U. Đầu tiên, Micky là người mở tỉ số ở trận gặp Zorya ở lượt cuối vòng bảng. Hoàn cảnh của M.U khi ấy hết sức khó khăn và họ buộc phải thắng để tự quyết số phận.



Trong trận lượt về với St.Etienne trên đất Pháp, Mkhitaryan là người ghi bàn duy nhất giúp M.U dập tắt tham vọng lật ngược thế cờ của đối thủ. Sau đó, cựu tiền vệ Dortmund một lần nữa tỏa sáng để M.U rời sân Olimp-2 của Rostov với 1 điểm quý hơn vàng ở lượt đi vòng 1/8. Và rồi Anderlecht trở thành nạn nhân tiếp theo bị Mkhitaryan dội gáo nước lạnh trước chuyến hành quân tới Old Trafford.



Rõ ràng, những thành công của M.U có được tại Europa League mùa này đang có dấu ấn cực lớn của Mkhitaryan. Ibrahimovic vẫn ghi bàn, nhưng xét về tầm ảnh hưởng, lão tướng 35 tuổi chưa thể sánh bằng người đàn em Micky. Europa League dĩ nhiên không thể so bì được với Champions League - nơi quy tụ những anh hào đẳng cấp nhất thế giới. Tuy nhiên, cho dù thế nào, việc lọt tới tứ kết hay sau đây là bán kết cũng cho thấy thực lực của mỗi CLB đều hết sức đáng gờm.



Celta Vigo, Ajax cùng Lyon đều đang ít nhiều nắm giữ lợi thế sau loạt trận lượt đi, và ai trong số họ cũng sẽ là vật cản không hề dễ chịu với M.U trên chặng đường bước lên ngai vàng Europa League. Nhiều người nói rằng, họ muốn chứng kiến Ibra viết nên kịch bản mộng mơ, đó là từng bước đưa M.U trở về chính quê hương Thụy Điển của anh vào ngày 25/4. Tuy nhiên, nếu điều đó trở thành sự thật, nó hiển nhiên sẽ là câu chuyện của riêng mình Mkhitaryan thay vì Ibra.