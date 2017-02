M.U giành chiến thắng 3 sao trước Leicester nhưng nếu nói họ đã chơi tốt thì thật khiên cưỡng. Nhưng hơn lúc nào hết, Quỷ đỏ cần thêm những chiến thắng nhuốm màu may mắn kiểu này.

Trên mạng xã hội, rất nhiều người hâm mộ M.U cảm ơn bộ đôi lão tướng... Wes Morgan và Robert Huth của Leicester. Rõ ràng, chính cặp trung vệ có tổng số tuổi lên tới 65 này đã dâng chiến thắng cho M.U.Bàn thua đầu là do sai lầm phán đoán của Huth đã để Henrikh Mkhitaryan thoát xuống đơn giản từ giữa sân trước khi dứt điểm tung nóc lưới. Đến bàn thua thứ 2, chỉ sau đó 88 giây, Morgan như gã học việc khi bỏ quên Zlatan Ibrahimovic thoải mái sút bóng trong vòng cấm.Hai sai lầm sơ đẳng này đập tan công sức phòng ngự hơn 40 phút trước đó của tập thể Leicester, đồng thời che bớt những khiếm khuyết quen thuộc của M.U. Rõ ràng, cơn ác mộng khô hạn trước Hull ít ngày trước đã có cơ hội tái hiện trên sân King Power.Mourinho chưa tìm ra được một giải pháp áp sát khung thành nào tốt hơn tạt bóng. Bất chấp Leicester sở hữu 2 trung vệ cao lớn và không chiến cực tốt, M.U vẫn cứ xuống biên, tạt, tạt rồi lại tạt. Marcus Rashford tạt, Mkhitaryan tạt, Juan Mata tạt, Marcos Rojo tạt, Antonio Valencia thì khỏi phải nói.Và cho đến trước pha mở tỷ số của Mkhitaryan, bóng cứ vào đến vòng 16m50 của Leicester lại bị phá ra dễ dàng. Không cần phải là một hàng thủ vững chắc như mùa trước Leicester vấn có thể hóa giải hoàn toàn những đường tấn công dễ đoán của đội khách.Vậy nhưng Jose Mourinho dường như không quan tâm. Ông nghĩ đội bóng vẫn đang chơi tốt... như mọi khi. Phát biểu sau chiến thắng 3-0, Người đặc biệt khẳng định: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi như cách thông thường. Đội bóng đã chơi tốt khi cố gắng giành chiến thắng. Tất nhiến đối thủ rất khó chịu nhưng điều này M.U đã quá quen thuộc"."Chúng tôi không có được một khởi đầu tốt trong 15-20 phút. Nhưng sau đó thì các cầu thủ đã giành quyền kiểm soát và bắt đầu tạo ra cơ hội. Bàn thắng cuối cùng cũng đến. Điều khác biệt duy nhất nằm ở việc chúng tôi kết thúc hiệp 1 với tỷ số 2-0. Mọi thứ sau đó thật dễ dàng".Nếu M.U thực sự chơi tốt, M.U phải thắng nhiều hơn là 8 trong 15 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Nhưng những điều đó đến lúc này không còn quan trọng. Trong tình thế buộc phải thắng, khó có thể đòi hỏi một Mourinho thông suốt nhất. Ông sẽ chỉ làm theo những cách quen thuộc, với những con người quen thuộc. Thành công đến theo bất cứ hình thù nào, dù xấu xí hay nhuốm màu may mắn đều chấp nhận được.Pogba chơi không tốt, Mata suýt chút nữa nhận thẻ đỏ, Smalling thiếu hẳn sự tự tin... mọi thứ đều được cho qua nhờ 3 điểm giành được. Có lẽ giờ là lúc người hâm mộ M.U nên chấp nhận việc đặt kết quả lên trên hết theo phong cách của vị thuyền trưởng. Hay hay may chẳng biết, cứ chiến thắng là vui rồi!