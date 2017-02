TPO - Trước cuộc tiếp đón St Etienne tại lượt đi vòng 1/16 Europa League vào rạng sáng mai, phía M.U đã đưa ra thông báo về sự vắng mặt của 3 trụ cột, gồm Wayne Rooney, Michael Carrick và Phil Jones. Cả ba đều gặp những vấn đề liên quan đến thể trạng.

Wayne Rooney, Michael Carrick vắng mặt ở trận đấu với St Etienne rạng sáng mai.

Rạng sáng mai, M.U sẽ bước vào loạt trận lượt đi vòng 1/16 Europa League. Họ sẽ tiếp Saint Etienne trên sân nhà Old Trafford. Xét về tầm vóc, giá trị đội hình và cả những nhân tố trong đội hình, rõ ràng “Quỷ đỏ” vượt trội so với đại diện nước Pháp. Chưa kể, do không còn nhiều cơ hội vô địch Premier League nên HLV Jose Mourinho đã đặt mục tiêu vô địch Europa League, qua đó nắm chắc một vé dự Champions League mùa tới.

Tuy nhiên, trước trận đấu diễn ra lúc 3h05 rạng sáng 16/2 (giờ Việt Nam), đích thân HLV Jose Mourinho đã đưa ra thông báo về nhân sự của đội khiến NHM lo lắng. Theo đó ông xác nhận, bộ ba Wayne Rooney, Michael Carrick và Phil Jones sẽ không thể ra sân vì những vấn đề liên quan đến thể trạng.

Trước đó, Phil Jones đã dính phải chấn thương trong trận hòa 0-0 với Hull tại Premier League. Trung vệ người Anh đã ngồi ngoài trong 2 vòng tiếp theo gặp Leicester và Watford. "Phil Jones vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương", Mourinho xác nhận.

Riêng trường của Wayne Rooney và Michael Carrick, bộ đôi hiện diện trên băng ghế dự bị trận thắng Watford nhưng không được sử dụng, sẽ vắng mặt do thể trạng không đảm bảo. "Wayne và Michael không gặp vấn đề gì với chấn thương. Tôi không muốn khẳng định họ dính chấn thương, chỉ là cả hai gặp một chút vấn đề nhỏ với cơ bắp và cần thận trọng. Vì vậy cả ba sẽ ngồi ngoài trận tới. Cả đội không còn vấn đề gì nữa".

"Chúng tôi hiểu tình hình thực tế rất phức tạp. Europa League là giải đấu phải ra sân vào mỗi thứ Năm. Các trận FA Cup, League Cup và thêm trận đấu bị hoãn nữa, lịch thi đấu xen kẽ khiến các cầu thủ dễ dính chấn thương. Thực tế Europa League không phải là giải đấu mà M.U muốn góp mặt, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để chứng tỏ sự chuyên nghiệp của mình", HLV Mourinho nói thêm.