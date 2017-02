TPO - Nếu thắng Watford trong trận đấu thuộc vòng 25 Premier League tối nay, M.U sẽ cán mốc 2.000 điểm trong lịch sử Premier League. Quan trọng hơn hết, họ sẽ tiếp tục tiến những bước vững chắc trong hành trình bám đuổi tốp 4.

M.U hướng tới kỷ lúc 2.000 điểm tại Premier League khi tiếp đón Hull City.

Kỷ nguyên Premier League là giai đoạn chứng kiến sự thống trị của M.U với 13 lần vô địch trong tổng số 24 mùa giải đã qua. Ở mùa giải thứ 25 này, “Quỷ đỏ” có rất ít hy vọng đăng quang khi kém đội đầu bảng Chelsea tới 14 điểm nhưng ít nhất, họ vẫn đứng trước cột mốc đáng tự hào: Cán mốc 2.000 điểm.Tính tới trước trận gặp Watford tối nay, M.U đã giành 1.997 điểm sau 948 trận đấu, trong đó giành 598 trận thắng (1.794 điểm), 203 trận hòa (203 điểm) và 147 thất bại. Nghĩa là nếu hạ Watford, đội chủ sân Old Trafford sẽ đi vào lịch sử giải đấu là CLB đầu tiên cán cột mốc điểm ấn tượng này. M.U cũng là đội bóng duy nhất đạt thành tích giành trung bình hơn 2 điểm/trận đấu trong kỷ nguyên Premier League (2,11 điểm). Nhưng tất nhiên ai cũng biết ánh hào quang đó đến từ quá khứ khi còn Sir Alex dẫn dắt, sau này M.U có tỷ lệ thắng thấp hơn rất nhiều.Trận lượt đi, M.U hành quân tới sân Vicarage Road với hành trang là 2 trận thua liên tiếp trước đó trước Man City (ngoại hạng Anh) và Feyenoord (Europa League). Tưởng như đoàn quân của HLV Jose Mourinho sẽ hồi sinh bằng một chiến thắng, nhưng NHM “Quỷ đỏ” tiếp tục đón nhận kết quả tệ hại. Cụ thể là họ để thua chung cuộc 1-3 với 2 bàn trong chưa đầy 10 phút cuối của Zuniga và Deeney.Thất bại này khiến M.U rơi tự do xuống thứ 8 trên BXH và phải rất nỗ lực trong những vòng đấu tiếp theo, đội bóng thành Manchester với vươn lên thứ 6. Chính vì thế, hơn lúc nào hết Ibrahimovic cùng các đồng đội chắc chắn sẽ rất muốn đòi lại món nợ này. Hơn hết, ở một vòng đấu mà Liverpool sẽ đối đầu Tottenham, còn Chelsea và Man City đều phải làm khách, 3 điểm sẽ giúp M.U thu hẹp khoảng cách với tốp 4.Thời điểm này, phong độ của Watford là rất ấn tượng với mạch 4 trận bất bại liên tiếp tại Premier League, trong đó có chiến thắng rất bất ngờ 2-1 ngay tại thánh địa Emirates của Arsenal. Trận thắng trước Arsenal cũng giúp Watford chấm dứt mạch 8 trận toàn hòa và thua mỗi khi thi đấu xa nhà. Hơn nữa, lối chơi giàu thể lực, không ngại va chạm của đội khách cũng dự báo mang tới nhiều khó khăn cho M.U. Nên nhớ, trận gần nhất tại Old Trafford, “Quỷ đỏ” cũng đã bị cầm hòa 0-0 khi Hull City chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ và không ngại va chạm.