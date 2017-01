Nadal đánh bại tay vợt có biệt danh "Tiểu Federer" sau trận bán kết kéo dài năm set với tỷ số 6-4, 5-7, 7-6, 6-7, 6-4, để giành quyền vào chơi trận chung kết Australia Mở rộng.

Sức bền và tâm lý vững vàng giúp Nadal giành chiến thắng sát nút nước đàn em. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng này đưa Rafael Nadal vào chơi trận chung kết, đối đầu địch thủ nhiều duyên nợ Roger Federer. Nadal và Federer từng cùng nhau thống trị quần vợt nam thế giới từ năm 2004 đến 2010 và việc hai tay vợt này chạm trán nhau ở chung kết Grand Slam đầu năm 2017 gợi lại nhiều cảm xúc nơi người hâm mộ.Một điểm chung giữa Nadal và Federer là cả hai đều phải vật lộn với chấn thương ở mùa giải năm ngoái. Nadal tham dự Australia Mở rộng năm nay với tư cách hạt giống số chín trong khi Federer là hạt giống số 17. Tuy nhiên, sau khi Andy Murray và Novak Djokovic lần lượt bị loại, Nadal và Federer được xem là hai ứng cử viên lọt vào chung kết.Ở trận bán kết với Grigor Dimitrov, Nadal có khởi đầu thuận lợi với điểm break ở game thứ tư. Tay vợt người Tây Ban Nha nhỉnh hơn ở một số pha bóng bền và tiếp tục thực hiện những cú thuận tay chính xác, thứ vũ khí khét tiếng một thời và là điểm nhấn trên con đường vào chung kết của anh.Set hai, Dimitrov giành break ở game thứ tư, đó là một game đấu xuất sắc của tay vợt người Bulgaria với liên tiếp những điểm winner trái tay và thuận tay. Thậm chí, sự xuất sắc của Dimitrov còn khiến Nadal phát cáu khi trọng tài khiển trách anh vì chậm trễ trong khâu giao bóng. Dimitrov thắng trắng game này Ở game thứ bảy, Nadal có một quyết định chính xác khi khiếu nại thành công quả giao bóng ra ngoài của Dimitrov, giúp anh giành break.Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha lại quẳng lợi thế đi ở game tiếp theo, cầm giao bóng và dẫn 40-15 nhưng Nadal lại để đối thủ bẻ giao bóng. Kịch tính của set đấu này chưa dừng ở đó, Nadal giành break ngay game kế tiếp rồi cứu bốn set-point ở game thứ 10. Tuy nhiên, ở game thứ 12, Dimitrov đã không cho đối thủ ngăn anh san hòa tỷ số trận đấu.Set thứ ba là một cuộc chiến căng thắng giữa hai tay vợt. Điều đó thể hiện trên sân và cả trên khán đài. Nadal và Dimitrov phải đánh tie-break, trong khi đó, sau khi kết thúc game thứ 11, một khán giả đã bị bất tỉnh trên sân và trận đấu phải tạm dừng để nhân viên y tế trợ giúp. Ở loạt tie-break, Nadal có mini-break trước. Anh để đối thủ gỡ hòa nhưng giành thắng lợi với tỷ số 7-5 nhờ một cú thuận tay trái phá, khiến Dimitrov đánh không qua lưới. Set thứ ba kéo dài đến 70 phút.Hai tay vợt tiếp tục thi đấu giằng co ở set thứ tư và một lần nữa đưa nhau đến loạt tie-break. Lần này, Dimitrov là người chiến thắng. Tay vợt người Bulgaria liên tục dẫn trước và giành chiến thắng ở loạt tie-break với tỷ số 7-4.Bước vào Australia Mở rộng 2017 với tư cách hạt giống số 15, Dimitrov tràn đầy hy vọng đánh bại Nadal để trở thành tay vợt Bulgaria đầu tiên vào chung kết Grand Slam. Dù thất bại, tay vợt 25 tuổi đã thể hiện một phong độ tích cực. Dimitrov có 20 cú ace so với chín của Nadal, 79 điểm winner so với 45 của Nadal và thể hiện khả năng phòng ngự bền bỉ. Màn trình diễn này đủ để Dimitrov đánh bại những tay vợt hàng đầu nhưng trong một ngày mà Nadal thể hiện sự vượt trội về tinh thần và thể chất, chiến thắng đã không thuộc về tay vợt Bulgaria.Ở game thứ chín của set năm, một tình huống khiếu nại không thành công và một lỗi giao bóng kép khiến Dimitrov lâm vào bất lợi. Anh gỡ hòa 30-30 nhưng để thua hai điểm tiếp theo. Nadal có cơ hội giải quyết trận đấu ở game cầm giao bóng và tay vợt người Tây Ban Nha phải đợi đến lần lợi điểm thứ ba mới đánh bại được một Dimitrov thi đấu đầy nỗ lực.Trải qua một trận đấu kéo dài gần năm tiếng, Nadal đổ ập xuống sân sau khi ghi điểm quyết định. Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ chơi trận chung kết Grand Slam đầu tiên tính từ Roland Garros 2014 và là trận chung kết Australia Mở rộng đầu tiên tính từ năm 2012. Nadal chỉ một lần đăng quang ở sân Rod Laver Arena vào năm 2009, khi ấy, anh đánh bại chính Federer.Từng chạm trán Roger Federer 34 lần và trội hơn với 23 chiến thắng, Nadal sẽ hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp. Trận chung kết Australia Mở rộng 2017 dự kiến diễn ra lúc 15h30 ngày 29/1.