TPO - Trước thềm U20 World Cup 2017, đội tuyển U20 Argentina sẽ mang đội hình mạnh nhất sang đọ sức với U20 Việt Nam ngày 10/5 tới. Dưới đây là 5 cái tên mà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cần phải dè chừng.

Ezequiel Ponce

1. Ezequiel Ponce (tiền đạo - 20 tuổi)

Với khả năng xử lí bóng kĩ thuật và dứt điểm đa dạng, Ezequiel Ponce Ponce nổi lên rất sớm trong màu áo của Newell’s Old Boys. Mùa hè năm 2015, Ponce chuyển sang CLB AS Roma với mức phí lên tới 4,2 triệu Euro. Trong mùa giải đầu tiên, tiền đạo này đã thể hiện một phong độ cực kì ấn tượng khi ghi tới 9 bàn thắng sau 10 trận, góp công rất lớn giúp đội trẻ AS Roma giành chức vô địch giải Campionato Nazionale Primavera (một giải đấu thuộc giải trẻ của Italia ).

Mùa giải năm nay, Ezequiel Ponce sang chơi cho CLB Granada theo bản hợp đồng cho mượn từ AS Roma. Anh thi đấu khá tốt với 22 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng, trong đó có 1 bàn thắng rất đáng chú ý vào lưới của Villareal CF tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha.

2. Đội trưởng Santiago Ascacibar (Tiền vệ- 20 tuổi)

Với khả năng đánh chặn tuyệt vời, phòng ngự khu vực hiệu quả và phát động tấn công nhanh, Santiago Ascacibar được ví như truyền nhân của Javier Mascherano tại U20 Argentina.

Gia nhập Estudiantes từ năm 9 tuổi, Santiago Ascacibar đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm và có sự trưởng thành vượt bậc trong lối chơi. Tại Olypimpic Rio 2016, cầu thủ cao 1m74 này đã thi đấu đầy đủ 3 trận cho đội tuyển U23.

Tại giải vô địch U20 Nam Mĩ 2017, tiền vệ 20 tuổi cũng chơi trọng vẹn 720 phút. Chính bản lĩnh và kinh nghiệm của Santiago Ascacibar đã góp phần giúp cho U20 Argentina giành quyền vào VCK U20 World Cup tại Hàn Quốc. Anh được Transfermarkt (tổ chức định giá cầu thủ dựa trên tiêu chí giá chuyển nhượng gần nhất, phong độ hiện tại) định giá 7,5 triệu Euro.

3. Cristian Romero (Trung vệ- 18 tuổi)

Cristian Romero hiện đang khoác áo câu lạc bộ Belgrano tại giải VĐQG Argentina. Thể hình lí tưởng (1m85) cùng lối chơi thông minh mang dáng dấp Châu Âu cho phép Romero thực hiện những pha tranh chấp và cản phá hợp lí.

Tại giải vô địch U20 Nam Mĩ, Romero ra sân 7 trận cho U20 Argentina, đóng góp 1 bàn thắng cho U20 Argentina ở trận hòa 2-2 với U20 Brazil. Anh đang là trung vệ trụ cột của đội tuyển U20 Argentina tại VCK U20 World Cup. Romero được Transfermarkt định giá 2 triệu Euro.

4. Lucas Rodriguez (Tiền vệ tấn công- 19 tuổi).

Với nhiều điểm tương đồng đàn anh, Lucas Rodriguez đang được xem là truyền nhân của Messi tại U20 Argentina.

Dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn (1m68), song bù lại Rodriguez có nhãn quan chiến thuật tốt, đi bóng tốc độ cao, xử lí tinh huống bóng tinh tế, khả năng kiến tạo chuẩn xác và dứt điểm tuyệt vời. Hiện tiền vệ tấn công này được định giá 2,75 triệu euro.

5. Marcelo Torres (Tiền đạo- 18 tuổi)

Nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt với khả năng dứt điểm tốt, Marcelo Torres có nhiều điểm tương đồng với tiền đạo nổi tiếng Carlos Tevez. Cầu thủ có biệt danh “El Chelo” hiện đang thi đấu cho CLB Boca Junior tại giải VĐQG Argentia.

Trong máu áo U20 Argentina, Marelo Torres đã thể hiện phong độ ghi bàn đáng sợ với 7 bàn sau 9 trận, trong đó có 2 cú đúp vào lưới U20 Uruguay và U20 Bolivia. Tại vòng chung kết U20 World Cup, Marcelo Torres đang được xem là tiền đạo chủ lực của U20 Argentina trong hành trình chinh phục danh hiệu vô địch lần thứ 7.