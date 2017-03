TP - Thành tích khả quan của các gương mặt chủ lực tại giải Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2017 là điểm tựa để điền kinh Việt Nam tin vào triển vọng vàng của nội dung marathon tại SEA Games 2017.

Vũ Văn Sơn gây bất ngờ lớn tại “sân nhà” Ninh Bình và được xem là niềm hy vọng ở SEA GAMES 29. Ảnh: Như Ý.

Điền kinh qua nhiều kỳ đại hội khu vực luôn là “mỏ vàng” của đoàn thể thao Việt Nam. Gần nhất tại SEA Games 2015, môn điền kinh đã lập thành tích chói sáng với 11 HCV, nhiều nhất trong các kỳ tham dự.

Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2017 diễn ra tại Ninh Bình hôm 26/3 trong bối cảnh SEA Games 29 chỉ còn chưa đầy nửa năm sẽ khởi tranh ở Malaysia. Được biết ở đại hội lần này, môn điền kinh đặt chỉ tiêu đoạt từ 8-10 HCV.

Theo Trưởng bộ môn Điền kinh (Tổng cục TDTT) Dương Đức Thuỷ, con số này là hợp lý, dựa theo tương quan lực lượng của Việt Nam với các đối thủ trong khu vực. Điểm khác biệt lần này theo tìm hiểu, môn điền kinh đã mạnh dạn hơn khi hướng tới mục tiêu HCV ở cự li marathon, vốn không phải thế mạnh của Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Cụ thể ở các kỳ SEA Games trước, điền kinh Việt Nam mới chỉ giành được 2 HCĐ. Một trong số này là của VĐV Hoàng Thị Thanh (Quân đội), tại SEA Games 28. Thành tích của Hoàng Thị Thanh khi đó là 3:7.14 giây. Nếu nhìn vào thành tích của các VĐV dự tranh cự li marathon tại Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2017, đây là một mục tiêu khả thi, như đánh giá của ông Dương Đức Thuỷ.

Ở nội dung marathon nam, gương mặt mới Vũ Văn Sơn (Ninh Bình) đã đoạt HCV với thành tích 2:26.39 giây. Đây là một bất ngờ của giải đấu, khi Vũ Văn Sơn đánh bại ứng viên sáng giá nhất Bùi Thế Anh (Quân đội) để giành chiến thắng. Thành tích của Văn Sơn chỉ hơn Thế Anh đúng 3 giây.

“Với các thông số trên, cả Văn Sơn và Thế Anh đều có cơ hội tranh đoạt HCV tại SEA Games 2017 ở Malaysia sắp tới, nếu so sánh với thành tích ở SEA Games 2015. Đây là cơ sở để chúng ta chờ đợi”-Trưởng bộ môn Dương Đức Thuỷ cho biết. Ông Thuỷ phân tích, thành tích của Văn Sơn và Thế Anh đều vượt qua HCV SEA Games 2015 Soh Rui Yong (Singapore, 2:34.56 giây) tới 8 phút. Nếu trừ đi sự khác biệt do tính chất hai giải đấu, đường đua, cả Văn Sơn và Thế Anh đều vẫn có cơ hội đoạt HCV.

Dù thua Văn Sơn tại Việt dã, Thế Anh vẫn được đánh giá cao hơn. Lý do theo ông Dương Đức Thuỷ, VĐV Quân đội vừa phải hao tổn sức lực do mới tranh tài ở giải marathon Đài Loan, và chỉ trở về Việt Nam dự Việt dã cách đây 1 tuần lễ. Đây cũng chính là lý do đoàn Quân đội đưa ra để giải thích cho việc VĐV của mình bị thua khi trao đổi với Tiền Phong. Ở SEA Games 2015, Bùi Thế Anh chỉ bị lỡ cơ hội đoạt huy chương do…nhầm đường, chạy theo sau VĐV của Thái Lan.

Tín hiệu vui đối với marathon Việt Nam ở SEA Games 29 tới còn đến từ nội dung nữ của Hoàng Thị Thanh, với vị trí số 1 ở Việt dã toàn quốc. Quan trọng hơn, Hoàng Thị Thanh đã cải thiện thành tích của mình ở SEA Games 2015 tới 22 phút. Chỉ số thành tích mới của Hoàng Thị Thanh ở Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2017 cũng vượt 18 phút so với HCV SEA Games 2015, VĐV Natthaya Thanawonnarat (Thái Lan, 3:3.25 giây). Cô đồng thời vượt qua kỷ lục quốc gia do “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình thiết lập ở SEA Games 2013, là 3:45.34 giây.

Theo chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT), ngành thể thao và BTC Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong cần đẩy mạnh một số cự li của giải, trong đó có marathon, phát triển cự li này cho SEA Games, hướng tới đấu trường cao hơn. Trong các giải pháp khuyến khích địa phương đầu tư cho điền kinh, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh cho rằng gồm cả việc đưa một số bộ huy chương của Việt dã trở lại Đại hội TDTT toàn quốc. Đây cũng là ý kiến của nhiều địa phương, theo ghi nhận của Tiền Phong qua 2 mùa giải gần đây.