Phát biểu trước báo giới, tiền vệ Paul Pogba khẳng định không muốn lần thứ ba hứng chịu thất bại trước Chelsea ở mùa giải này. Thay vào đó, anh rất muốn “trả thù” đối thủ này trong cuộc đọ sức tại Old Trafford.

Pogba nhấn mạnh muốn trả thù Chelsea

MU đã chạm trán với Chelsea 2 lần ở mùa giải này (lượt đi Premier League, FA Cup). Trong cả 2 lần đó, Quỷ đỏ đều thất bại. Thậm chí, họ còn chưa ghi được bàn thắng nào vào lưới của đội bóng do HLV Conte dẫn dắt.Vì vậy, trước thềm trận đấu tại Old Trafford hôm nay, Paul Pogba rất khát khao phục hận Chelsea. Phát biểu trước báo giới, tiền vệ người Pháp cho biết: “Chúng tôi không muốn lần thứ ba thất bại trước Chelsea ở mùa giải này. MU muốn giành chiến thắng.Chelsea đang xếp trên MU, họ đang chiến đấu hết mình vì chức vô địch Premier League, họ rất cần chiến thắng ở trận đấu hôm nay. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng phải chiến đấu vì vị trí trong top 4 Premier League. Do đó, đây là trận đấu quan trọng với cả hai đội.Chúng tôi phải tập trung và sẵn sàng cho cuộc trả thù trước Chelsea. Toàn đội phải nghĩ về điều tích cực. Hy vọng, chúng tôi có thể giành chiến thắng”.Bên cạnh đó, Paul Pogba đặc biệt dè chừng người đồng hương Kante. Thậm chí, anh còn thừa nhận Kante có thể chạy thay cả đội. Paul Pogba nói thêm: “Cậu ấy thu hồi bóng và có lối chơi rất đơn giản. Tuy nhiên, đó là một trong số những cầu thủ quan trọng nhất ở Chelsea. Thành thực mà nói, nếu cậu ấy để mất bóng 3 lần thì sẽ cố gắng giành bóng bằng được 4 lần. Cậu ấy có mặt ở mọi vị trí trên sân”.Trận đấu giữa MU và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 22h00 hôm nay.