Chiến thắng 2-0 trước Hull đã giúp The Blues bỏ xa đội nhì bảng là Arsenal tận 8 điểm.

Costa ghi bàn trong trận đấu thứ 100 cho Chelsea

Ở một vòng đấu mà các ứng viên vô địch như Liverpool, Tottenham đều vấp ngã thì Chelsea vẫn đều đặn tăng ga. Chiến thắng 2-0 trước Hull đã giúp The Blues bỏ xa đội nhì bảng là Arsenal tận 8 điểm. Càng ngày thì cuộc đua vô địch Premier League càng đang là chuyện riêng của Chelsea.

Sau những lùm xùm liên quan đến vấn đề thể lực và bị loại khỏi đội hình ở trận gặp Leicester, Diego Costa đã được HLV Antonio Conte đưa trở lại đội hình xuất phát trong cuộc tiếp đón Hull. Và gần như không cần mất chút thời gian nào để hòa nhập lại, ngay từ phút đầu tiên, tiền đạo người Tây Ban Nha đã có cú sút đầy uy lực đưa bóng đi sát cột dọc khung thành Hull.



Costa nhập cuộc đầy hứng khởi và nó báo hiệu một ngày thi đấu cực kỳ vất vả cho Hull. Trong hiệp 1, bóng chỉ lăn bên phần sân đội khách. Có thời điểm, tỷ lệ kiểm soát bóng của Chelsea lên tới 70%. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cực cao và sức ép nghẹt thở liên tục được các học trò của Antonio Conte tạo ra.



Chelsea cho thấy họ ở một trình độ vượt trội khi tấn công quá đa dạng, cực nhuần nhuyễn và rất đều ở cả 2 biên. Marcos Alonso là mũi khoan quá hữu hiệu bên cánh trái còn ở cánh đối diện, Victor Moses cũng rất nguy hiểm khi xuất hiện ở 20m cuối cùng trước khung thành Hull. Phút 30, pha sút bóng từ ngoài vòng cấm của Alonso đã suýt chút nữa mở tỷ số cho Chelsea nếu thủ thành Jakupovic không kịp xuất sắc cản phá.



Đây là vòng đấu mà tất cả những ông lớn ở Premier League đều gặp khó khăn trước các đối thủ nhỏ. Nhưng trước Hull, Chelsea cho thấy họ không thể đi theo vết xe đổ của Liverpool. Trước sức ép mãnh liệt mà The Blues tạo ra, điều gì phải tới đã tới. Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, Moses căng ngang chính xác để Costa dứt điểm tung lưới Hull, mở tỷ số cho Chelsea.



Sang hiệp 2, The Blues chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Họ không còn tấn công ào ạt như hiệp đấu đầu tiên. Conte cũng tung vào sân Cesc Fabregas để tăng khả năng giữ nhịp trận đấu. Tới phút 81, chính Fabregas là người kiến tạo để Gary Cahill đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.



Liverpool, Tottenham, M.U, những đội bóng lớn khác ở vòng này đều không thể có chiến thắng. Arsenal cũng vất vả mới có 3 điểm trước Burnley. Tuy nhiên, Chelsea vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội với 3 điểm dễ dàng trước Hull. Chiến thắng này cũng giúp The Blues tiếp tục gia tăng cách biệt điểm số với nhóm bám đuổi. Hiện tại, đội quân của Conte đã hơn đội nhì bảng là Arsenal tận 8 điểm.