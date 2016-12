TP - Chiến thắng nghẹt thở trước CLB Hà Nội ở loạt đấu súng cân não để giành Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO ngay trong lần đầu tiên tham dự, dàn cầu thủ đất mỏ cùng hàng ngàn người hâm mộ đã ăn mừng theo phong cách Viking.

Cổ động viên Than Quảng Ninh ăn mừng ngôi vô địch kiểu Viking

Sau trận đấu, các cầu thủ đất Mỏ đã vỡ òa trong niềm vui sướng. Họ nắm tay nhau chạy đến khu vực gần khán đài để nói lời cảm ơn và chia vui với người hâm mộ. Đáng chú ý, các cầu thủ Than Quảng Ninh cùng hàng nghìn CĐV trên khán đài đã tạo nên màn ăn mừng khá ấn tượng.

Họ cùng nhau vỗ tay đồng thanh, tạo nên một bản “hòa âm” có một không hai tại sân Hàng Đẫy. Ngay lập tức, mọi người đều đoán ra đây chính là màn ăn mừng kiểu Viking độc đáo mà đội tuyển Iceland mang đến Euro 2016 vừa qua. Màn ăn mừng độc đáo này nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được nhiều đội bóng “copy” lại. Pháp và Xứ Wales cũng sử dụng điệu “Viking” để tri ân các CĐV ở giải đấu này.

Đối với Than Quảng Ninh, đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ xứ Mỏ ăn mừng theo kiểu Viking. Sau khi giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-5 trước Hà Nội T&T (hai lượt đi và về) và đoạt Cúp Quốc gia, các cầu thủ xứ mỏ cũng có màn ăn mừng như vậy với các CĐV của mình và tạo ra bầu không khí rất…EURO.

Hội CĐV Than Quảng Ninh được cho là nhiệt thành bậc nhất trong các hội CĐV tại V-League. Liên tiếp trong 2 năm 2014 và 2015, Than Quảng Ninh được bầu chọn là Hội CĐV tốt nhất, được nhận phần thưởng của BTC giải. Mùa giải vừa qua, Hội CĐV Than Quảng Ninh đã giành phần thưởng tới 4/5 tháng, và chỉ chịu thua Hội CĐV Thanh Hoá ở cuộc đua chung cuộc.

Dù đá trên sân nhà hay sân khách, dù giành chiến thắng hay nhận thất bại, các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ đất mỏ. Lần này cũng vậy, bất chấp hành trình hơn 150 km từ Quảng Ninh lên Hà Nội trong ngày giữa tuần cuối năm bận bịu, hội CĐV Than Quảng Ninh vẫn đi rất đông đủ và gần như lấp kín khu vực khán đài dành cho đội khách. Theo chị Vũ Thanh Thuý- Phó chủ tịch Hội CĐV Than Quảng Ninh, Hội CĐV đã thuê 10 chiếc xe chở hơn 1.000 người lên Hà Nội cổ vũ, đấy là chưa kể hàng nghìn người dân đất mỏ đang học tập và sinh sống tại Hà Nội cũng đến sân ủng hộ cho đội nhà.

Với việc đoạt Siêu cúp quốc gia ngay trong lần đầu tiên góp mặt, thầy trò Phan Thanh Hùng nhận được khoản thưởng lớn. Ngoài 300 triệu đồng tiền thưởng từ BTC, BLĐ đội bóng quyết định thưởng thêm 400 triệu đồng cho toàn đội. Theo Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng, số tiền thưởng có thể vẫn chưa dừng lại ở đó bởi còn rất nhiều đối tác tài trợ, doanh nghiệp, các mạnh thường quân và tỉnh thưởng thêm cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.