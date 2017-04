Không lâu sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với B.Bình Dương, tiền đạo Dyachenko của CLB TPHCM sớm bị quyền chủ tịch Lê Công Vinh thanh lý hợp đồng, do không đạt yêu cầu về chuyên môn.

Chiếc thẻ đỏ trong trận gặp B.Bình Dương cũng là dấu chấm hết cho tiền đạo Dyachenko ở CLB TPHCM (ảnh: Anh Hải)

Với thẻ đỏ trong trận đấu giữa CLB TPHCM gặp B.Bình Dương cuối tuần rồi, tiền đạo Dyachenko bị treo giò 2 trận, xem như phải nghỉ thi đấu đến hết lượt đi. Và đấy cũng là giai đoạn các đội bóng có thể thay đổi lực lượng, nên quyền chủ tịch Lê Công Vinh ra quyết định thanh lý sớm với tiền đạo này.

Dyachenko khá mờ nhạt từ đầu mùa đến giờ, chỉ ghi được 4 bàn thắng qua 11 vòng đấu. Trong đó, bàn mở đầu cho 4 bàn thắng đấy là pha đá tung lưới đội Long An, trong sự cố tối 19/2 trên sân Thống Nhất, trong tình huống mà cả hàng thủ đối phương đã đứng yên để phản ứng trọng tài.

Dyachenko đến với CLB TPHCM từ Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế cho đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh hồi đầu mùa, do trước đó chính Dyachenko cũng bị HLV Phan Thanh Hùng bên phía Than Quảng Ninh chê là chuyên môn kém, từ chối gia hạn hợp đồng.

Là trung phong duy nhất của đội bóng thành phố trong nửa đầu mùa giải 2017, Dyachenko được tập trung rất nhiều bóng. Nhưng khả năng xử lý của cầu thủ này rất hạn chế. Ngoài ra, yếu tố sức mạnh của Dyachenko cũng không được đánh giá cao, dù anh là ngoại binh.

CLB TPHCM sử dụng khá nhiều bóng dài trong các pha phản công ở mùa giải năm nay, nhưng Dyachenko lại không đủ mạnh và nhanh để thoát qua hàng thủ của đối phương trong các pha bóng vừa nêu, nên không tạo được niềm tin cho quyền chủ tịch CLB TPHCM Lê Công Vinh, vốn cũng từng là một tiền đạo.