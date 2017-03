Bên lề

* Chiều 25/3, BTC Việt dã và marathon toàn quốc báo Tiền Phong 2017 tổ chức tổng duyệt chương trình chuẩn bị cho khai mạc vào sáng nay. Tại buổi tổng duyệt, nhà báo Vũ Tiến-Phó TBT báo Tiền Phong - đồng Phó BTC giải đã đánh giá cao công tác tổ chức và tinh thần làm việc của các sở-ban-ngành tỉnh Ninh Bình. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, trời mưa nhỏ, nhưng các lực lượng vẫn phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Tối cùng ngày, các khâu chuẩn bị đều đã được hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai mạc và thi đấu vào sáng nay.

* Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường, khâu đảm bảo an ninh, an toàn cho các VĐV thi đấu và những người tham dự được xác định đặc biệt quan trọng. Vì vậy, công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định tăng cường lực lượng lên hơn 200 cán bộ, chiến sĩ quân đội địa phương tham gia làm nhiệm vụ tại khu vực thi đấu cũng như các bãi đỗ xe, các tuyến đường xung quanh. Bên cạnh đó, công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, lưới điện... cũng được chuẩn bị kỹ càng. Từng nhóm, từng cá nhân đều được triển khai kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể.

* Ngày 25/3, 288 VĐV đến từ 30 tỉnh, đoàn trên cả nước đã tề tựu đông đủ trên đất Ninh Bình, sẵn sàng tranh tài tại Việt dã và Marathon toàn quốc báo Tiền Phong 2017. Sáng cùng ngày, các đoàn đã tập luyện buổi cuối cùng, phần lớn trong khoảng thời gian từ 6h đến 8h sáng. Các VĐV marathon nghiệp dư trong lần đầu dự giải cũng có mặt đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng cho màn đua sức với các VĐV của ĐTQG cũng như VĐV chuyên nghiệp.

H.M