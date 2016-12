Georgina gặp nhiều phiền toái kể từ khi công khai quan hệ với CR7

Martial chưa biết cách giải quyết việc riêng một cách triệt để

Helga xinh đẹp và tài năng

Pogba gặp khá nhiều phiền toái vì Denica

Millie Savage tạm thời tha thứ cho Stones

Với túi tiền rủng rỉnh, vẻ điển trai vốn có, anh chàng đào hoa Cristiano Ronaldo lần lượt có những giây phút vui vẻ trong bên các cô nàng khác nhau trong năm 2016 như Eve Fernandez Ontanaya - siêu mẫu người Tây Ban Nha; Paula Suarez - người mẫu đến từ Colombia; người đẹp Elisa Panicis và Eiza Gonzalez; MC và người mẫu Kendall Kardashian; người mẫu Cristina Buccino; chuyên gia thể hình Cassandre Davis; Desire Cordero - Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha và bây giờ Georgina Rodriguez.Việc Ronaldo đổi gu bạn gái cũng khiến các fan phải giật mình bởi chẳng biết CR7 có nghiêm túc với mối tình này hay không. Nhưng xem ra, Ronaldo có vẻ đang trưởng thành hơn trong mối quan hệ với các cô nàng thay vì chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Hồi đầu tháng 12 này, sau khi công khai hẹn hò với siêu sao của Real, cuộc sống của bóng hồng 21 tuổi Georgina Rodriguez đã bị xáo trộn đáng kể.Đặc biệt, cửa hiệu thời trang nơi Georgina làm việc bỗng chốc đầy ắp các tay thợ săn ảnh, cũng như đám đông hiếu kỳ. Mục đích của bọn họ không gì khác là muốn tận mục sở thị nhan sắc chân dài đang chế ngự trái tim của Ronaldo.Đương nhiên, việc cánh thợ săn ảnh đeo bám suốt ngày đêm bên ngoài cửa hiệu đã khiến công việc kinh doanh tại đây bị ảnh hưởng đáng kể. Không còn lựa chọn nào khác, chủ cửa hiệu thời trang kể trên đã phải sa thải Georgina nhằm lấy lại… mặt bằng kinh doanh. Theo lời chia sẻ của Georgina, cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng tồi tệ đến như vậy.Thấy bạn gái sa cơ lỡ vận, Ronaldo đã vén tay áo giúp đỡ và theo Goal, siêu sao người Bồ Đào Nha giải quyết việc này cực kỳ nhanh chóng. Ronaldo đã liên hệ cho bạn gái làm việc tại cửa hàng Prada ở Madrid - nơi anh là thượng khách khi thường xuyên lui tới mua hàng. Thậm chí, Rô "điệu" còn tính mua lại cửa hàng cho bạn gái làm chủ luôn.Sau một mùa giải thi đấu bùng nổ tại Anh dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Louis van Gaal, chân sút 20 tuổi đang trải qua giai đoạn khó khăn ở mùa giải 2016/17 dưới triều đại của Jose Mourinho. Ngoài việc bị tước áo số 9 quen thuộc (trao cho Zlatan Ibrahimovic), Anthony Martial còn gặp vấn đề về tâm lý do chưa giải quyết được chuyện cá nhân.Anthony Martial và cô vợ Samathan đã li thân vài tháng gần đây, do bê bối tình ái của tiền đạo này với người đẹp Emily Wademan hồi tháng 1. Tuy nhiên, có vẻ như Samathan vẫn dõi theo từng bước đi của đức lang quân trên các trang mạng xã hội, nhưng không phải là để đồng hành chia sẻ như thời điểm còn mặn nồng.Sau sự việc Martial bị Ibrahimovic cướp mất chiếc áo số 9 tại M.U, Samathan đã tỏ ra hả hê. Cô nàng thậm chí còn “like” bức ảnh mà chân sút người Thụy Điển khoe trên trang mạng xã hội của mình.Chưa hết, cô còn mắng Melanie da Cruz - bạn gái mới của tiền đạo người Pháp chỉ là kẻ cơ hội và hám tiền. Không những thế, Samantha còn nhắc đi nhắc lại việc chồng cũ không quan tâm đến đứa con chung giữa 2 người. Lúc này, Martial cũng chưa giải quyết được rắc rối với Samantha nhưng vẫn công khai qua lại và giới thiệu Malanie với các đồng nghiệp.Hồi tháng 1 vừa qua, cánh báo chí phát hiện James đã lẳng lặng liên hệ với Helga qua mạng xã hội để xin một cuộc hẹn. Đáng chú ý, có thông tin cho rằng Helga từng được James tháp tùng tới một hộp đêm ở trung tâm Madrid. Bất chấp đã có vợ đẹp con ngoan, tiền vệ của Real vẫn tỏ ra thân mật trên mức bình thường với người đẹp bốc lửa này.Tất nhiên việc “ma ăn cỗ lúc nào” thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Đáp lại những lời bàn tán về màn “ăn vụng” với Helga, James chỉ tỏ thái độ im lặng một cách khó hiểu. Tương tự, cô nàng Helga cũng đã tìm mọi cách đánh trống lảng khi được gặng hỏi về James.Bản thân gia đình của James cũng gặp sóng gió khi cô vợ Daniella Ospina đưa con trở về quê nhà Colombia. Mọi chuyện sau đó cũng lắng xuống nhưng Helga lại khiến cho Daniella có cớ phải lo lắng khi vẫn theo dõi ông xã mình và đôi khi khoe những bức ảnh gợi cảm quá mức trên các trang mạng xã hội. Rất may, cô em của thủ thành David Ospina (Arsenal) vẫn giữ được trái tim của James.Vừa sang M.U, Paul Pogba đã dính ngay tin đồn cặp kè với Chantel Jeffries - bạn gái cũ của nam ca sỹ Justin Bieber rồi sau đó nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ diễn viên phim người lớn Samantha Saint. Tuy vậy, điều khiến Pogba đau đầu nhất là những việc anh và cô nàng Denica đã làm tại khách sạn Lowry, thành phố Manchester.Theo phản ánh của người dân tại khu vực xung quanh khách sạn và thậm chí những người đang lưu trú tại Lowry, Pogba và bạn gái (chưa chính thức) thường xuyên bật nhạc thâu đêm.Tin vui cho chính HLV Jose Mourinho và CĐV M.U là thời gian gần đây, Pogba và Denica đã ít gặp nhau. Chính vì thế mà anh chàng tiền vệ người Pháp đã tập trung cống hiến cho Quỷ đỏ nhiều hơn là tham gia vào những cuộc vui hao tốn sức lực.Trung vệ John Stones của Man City đã dành nguyên một ngày để xăm chân dung cô bồ Millie Savage trên cánh tay. Nếu xăm vì tình yêu thì đây cũng là hành động đáng hoan nghênh của hậu vệ đắt giá thứ 2 thế giới nhưng hóa ra mọi chuyện chẳng phải như thế. Việc Stones khắc họa Millie lên tay là vì anh lỡ ngoại tình sau lưng cô bạn gái lâu năm.Vào cuối tháng 11, ngôi sao trẻ của Man City bị phanh phui chuyện phản bội bạn gái, tán tỉnh người đẹp làm nghề tổ chức sự kiện Jessica Peaty. Để được lên giường với Jessica, Stones thậm chí nói dối rằng anh đang độc thân.Theo báo chí Anh, trung vệ 22 tuổi đã nhắn tin tán tỉnh bóng hồng kém hai tuổi sau cuộc gặp tại một nhà hàng ở Hale, Cheshire hồi tháng 8. Chưa dừng lại ở việc tán ngẫu qua điện thoại, Jessica và Stones còn qua đêm tại khách sạn Lowry ở Manchester sau khi anh cùng Man City tham dự trận đấu với West Ham.Đáng tiếc thời gian hạnh phúc giữa 2 người nhanh chóng qua đi khi Jessica nhìn thấy ảnh chàng và cô bạn gái lâu năm Millie Savage đi mua sắm cùng nhau. Ngay lập tức, Jessica đã cắt đứt tình cảm đồng thời cũng nhắn tin trên trang cá nhân Instagram nói rõ mọi việc với Millie Savage. Tuy vậy, Millie vẫn tha thứ cho Stones để anh có cơ hội sửa sai.