Cầu thủ chạy cánh Johnson đã bị tòa án Bradford Crown tuyên phạt 6 năm tù giam vì tội dụ dỗ và giao cấu với trẻ em (một cô gái khi đó mới 15 tuổi). Trước đó, anh còn bị Sunderland cắt hợp đồng trước thời hạn vì scandal tai tiếng này. Trong thời gian ngồi tù,Johnson liên tục bị thâm tím mặt cũng vì cách hành xử không đúng mực.Khi đó, anh không biết cách làm vui lòng những người có thâm niên trong phòng tù, vậy là họ đã đánh Johnson như một cách để dằn mặt. Ngoài ra, cựu cầu thủ Man City còn lười lao động và coi mình trên cơ tất cả. Một nhân chứng khác cho biết, khi anh ta đang làm sạch tóc từ vòi hoa sen cá nhân cùng các bạn tù khác thì Adam Johnson không hề có ý định làm việc này.Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Telecinco, một nhân chứng đã tố cáo Isco, De Gea và Iker Muniain dính líu vào vụ lạm dụng tình dục trẻ em năm 2012. Theo nhân chứng này thì vào thời điểm Isco và De Gea vẫn còn đá cho U21 Tây Ban Nha, họ đã nhờ đạo diễn phim khiêu dâm Ignacio Fernandez Allende (hay còn được gọi là Tobre) tổ chức bữa tiệc thác loạn tại 1 khách sạn 5 sao ở Madrid.Nhân chứng khẳng định cô bị ép phải quan hệ với nhóm cầu thủ nói trên. Nếu từ chối thì nạn nhân sẽ bị đánh đập không thương tiếc. Đáng chú ý, cô gái được Tobre dẫn đến cho Isco, De Gea và Muniain còn quả quyết trong bữa tiệc do De Gea tổ chức còn có cả… cocaine.Tháng 3/2011, 6 cầu thủ trẻ của Reading bao gồm Courtney Amos (19 tuổi), Ashley Charles (20), Dennis De Sousa (18), Jahson Downes (20), Jahvon Edwards (19) và Luke Farrugia (21) lần lượt xộ khám. Nạn nhân của các “yêu râu xanh” trẻ Reading là 2 bé gái ở tuổi 12. Tòa án ở Reading đã tuyên phạt mỗi cầu thủ 2 năm tù giam. Nhưng đến tháng 7/2011, họ được tự do trước thời hạn sau khi 2 bé gái thú nhận, họ nói dối các cầu thủ trẻ Reading về tuổi và chủ động rủ các anh này vào công viên Berkshire “làm chuyện người lớn”.Tháng 3/2012, tiền đạo 17 tuổi Jordan Cousins vừa được Charlton ký hợp đồng chính thức thì bị bắt vì cưỡng bức. Điều đáng nói là nạn nhân của ngôi sao ĐT U18 Anh là bé gái mới 12 tuổi. Theo lời khai của nạn nhân nhí với cảnh sát Scotland Yard thì vào Giáng sinh năm 2011, Cousins mua cho nạn nhân một đôi giày thể thao mới làm quà rồi rủ rê cô bé này... làm trò người lớn. Lập tức, Charlton hủy hợp đồng với Cousins, bởi tương lai của anh là nhà tù.Năm 2012, HLV Mark O'Shea đã bị bắt giữ phục vụ điều tra sau khi cảnh sát nhận được đơn tố ông có hành vi lạm dụng đối với một cầu thủ nhí thuộc đội U13 đang theo học tại lò đào tạo trẻ West Brom. Ngoài cậu bé, Mark được nhiều tài năng trẻ khác tố có những hành vi quấy rối đối với nhiều cầu thủ nhí khác trong phòng thay đồ của trung tâm tập huấn Halfords Lane. Sau khi vụ bê bối tình dục xảy ra, phụ huynh các học viện West Brom đã nộp đơn chuyển trường cho con em mình.Matteo Sereni – cựu thủ thành Sampdoria từng bị tòa án triệu tập vì tội danh lạm dụng tình dục một bé gái 8 tuổi ở Genoa. Lý do khiến Sereni trở nên tồi tệ như thế là do cuộc chia tay cô vợ cũ Silvia Cantoro sau 10 năm chung sống.Điều đáng nói là Simon (9 tuổi) và Giorgia (5) đều được ở với mẹ và Sereni phải có trách nhiệm phụ cấp hàng tháng cho Silvia. Chính cuộc sống bế tắc trong gia đình khiến cựu thủ thành của ĐT U21 Italia luôn rơi vào trạng thái trầm cảm. Cảnh sát cho rằng, đó là nguyên nhân dẫn đến việc Sereni có hành động sai trái. Vụ việc này sau đó cũng nhanh chóng tìm vào quên lãng khi phía cơ quan chức năng không tìm được bằng chứng cho thấy Sereni có tội.Gái mại dâm Zahia Dehar từng quan hệ với các tuyển thủ Pháp danh tiếng khi mới có 16 tuổi. Một thiếu nữ với thân hình mảnh khảnh, thon gọn nhưng vòng một và vòng ba quá gợi cảm đã khiến những Franck Ribery, Karim Benzema và Sidney Govou không thể kìm lòng.Sau đó cả 3 ngôi sao này phải đứng trước việc ngồi bóc lịch nếu như bị buộc tội quan hệ với gái mại dâm tuổi vị thành niên. Rất may là họ đều được trắng án. Còn Zahia sau đó cũng bỏ nghề để chuyển sang một công việc khác... lương thiện hơn.Eddie Heath - người từng giữ chức vụ tuyển trạch viên ở Chelsea trong hơn 1 thập kỷ và nay đã qua đời, bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cầu thủ trẻ CLB vào những năm 70. Tuy nhiên, nạn nhân đã được BLĐ The Blues "bồi thường" hậu hĩnh sau khi dọa sẽ công khai mọi chuyện.Cựu cầu thủ Andy Woodward đã tiết lộ cho cả thế giới biết về những ngày tháng bị lạm dụng tình dục một cách ghê gớm bởi HLV Barry Bennell. Bennell hiện đã 62 tuổi và từng 3 lần bị phát hiện ra hành vi bỉ ổi đối với trẻ em.Lần đầu tiên vào năm 1994, Barry bị kết tội cưỡng hiếp một bé trai người Anh trong tour du lịch bóng đá tại Mỹ. Lần thứ 2 vào năm 1998, Barry thừa nhận lạm dụng tình dục 23 lần đối với 6 bé trai từ 9 đến 15 tuổi tại lò đào tạo trẻ CLB. Năm 2015, Barry một lần nữa phải chịu tội trước nhà chức trách khi nhận tội có lạm dụng tình dục với một cậu bé vào những năm 80 thế kỷ trước ở Macclesfield.