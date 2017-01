TP - Cùng thua trận, nhưng Quang Hải (19 tuổi) vẫn tỏa sáng trong đội hình Hà Nội FC, còn cầu thủ được kỳ vọng Công Phượng lại chìm nghỉm trong màu áo HAGL.

Công Phượng (giữa) vẫn chưa thể hiện được mình trong lần đầu trở lại sân Pleiku sau khi rời Mito Hollyhock. Ảnh: VSI.

Trên sân Cẩm Phả, đội chủ nhà Than Quảng Ninh kiểm soát thế trận. Còn mục tiêu giành 1 điểm của thầy trò HLV Alain Fiard là rất rõ khi TPHCM chơi phòng ngự số đông trước khung thành. Hai cầu thủ mùa trước còn là quân số của Than Quảng Ninh là tiền đạo Dyachenko và hậu vệ Văn Việt của CLB TPHCM trở lại Cẩm Phả. Phút 85, Dyachenko hãm bóng rồi dứt điểm trúng xà ngang Than Quảng Ninh. Bỏ lỡ cơ hội, CLB TPHCM trả giá bằng 2 bàn thua ở cuối trận. Phút 88, tân binh Nguyên Sa đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Than Quảng Ninh. Phút 90, Patiyo bật tường cho Văn Hiếu cứa lòng về góc xa khung thành tung lưới TPHCM lần thứ 2 chỉ trong vòng 2 phút. CLB TPHCM thua 0-2.

Trên sân Tam Kỳ, Hà Nội FC có chuyến làm khách được đánh giá là không quá khó khăn nhưng họ đã thua trận. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã bỏ lỡ cơ hội vượt lên chiếm ngôi đầu bảng V-League. Mùa trước, Quảng Nam đã thua CLB Hà Nội trong cả 2 lần đối đầu, với các kết quả lần lượt là 0-3 và 0-1. Nhưng giờ đây họ đã vùng lên để chiến thắng.

Phút 15, chủ nhà Quảng Nam FC mở tỷ số. Nguyễn Anh Tuấn đệm lòng đưa bóng đập cột dọc dội ra và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương đệm bóng vào cầu môn. Phút 71, Quang Hải (một lần nữa) ghi bàn cho Hà Nội FC. Trận thứ 2 liên tiếp tiền vệ trẻ 19 tuổi lập công cho đội nhà khi Hoàng Vũ Samson đánh đầu ngược sau quả đá phạt góc bên cánh phải. Phút 77, Đinh Thanh Trung thực hiện quả đá phạt chếch cánh trái, bóng treo vào vòng cấm cho Thiago bật cao đánh đầu đưa bóng vào mép trong cột dọc làm tung lưới Hà Nội FC, giúp Quảng Nam thắng 2-1. Điều đáng nói là trong trận thua này của Hà Nội FC có một cầu thủ trẻ tỏa sáng là Quang Hải. Anh đã 2 trận liền tỏa sáng.

Trên sân Pleiku, HAGL tiếp đón Hải Phòng trong một trận đấu không thu hút sự quan tâm như kỳ vọng ban đầu. “Đặc sản” của đội bóng đất Cảng là lối chơi phòng ngự phản công tạo nên thương hiệu của họ ở mùa giải 2016 và lại được HLV Trương Việt Hoàng áp dụng trên phố núi chiều qua.

Sự cơ động của Văn Thắng, Quang Huy, Quốc Trung sẵn sàng phục vụ tốt cho bộ đôi ngoại binh Fagan và Stevens ở tuyến trên. Trong lúc đó, phía HAGL vẫn là những tiền đạo nội.

Đặc biệt, sau một năm vắng bóng trên sân Pleiku do thi đấu và tập luyện trong màu áo Mito Hollyhock, Công Phượng đã trở lại và đem lại sự kỳ vọng lớn lao cho khán giả phố núi, nhưng họ đã thất vọng trong trận đầu Công Phượng thi đấu trên sân nhà mùa này. Anh vẫn là cái bóng của chính mình. Bộ đôi Văn Toàn – Công Phượng và phần nào là Văn Thanh vẫn chưa tạo ra nhiều ấn tượng trong ngày đầu tiên ra quân gặp SHB Đà Nẵng và cả ở trận này.

Bàn mở tỷ số của HAGL do trung vệ Trần Hữu Đông Triều băng vào đánh đầu ở phút thứ 14. Sau đó, dù cầm bóng nhiều hơn nhưng có quá ít pha uy hiếp khung thành đội Cảng. Phút 23, Văn Thắng của Hải Phòng có bóng trong vòng cấm, anh vượt qua hai hậu vệ của HAGL rồi dứt điểm tung nóc lưới đối thủ gỡ hòa cho đội bóng đất Cảng. Phút 78, từ đường chuyền tầm trung của Đình Bảo bên cánh phải, Doãn Ngọc Tân lắc đầu đưa bóng về góc cao khung thành HAGL, thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cản phá, ấn định tỷ số 2-1 cho Hải Phòng. Với màn ngược dòng 2-1 trước HAGL, Hải Phòng đã có chiến thắng đầu tiên trên sân Pleiku trong lịch sử V-League.

Trong trận đấu còn lại chiều qua, diễn ra trên sân Tân An, Long An đã để B.Bình Dương cầm hoà 1-1. Kết quả này giúp Becamex Bình Dương của HLV Trần Bình Sự thoát khỏi vị trí cuối bảng, để buồn lại cho HAGL của HLV Nguyễn Quốc Tuấn với 2 trận thua và trôi dần về nhóm cầm đèn đỏ.