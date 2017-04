Bale bị rách cơ bắp chân khi chơi trận El Clasico hôm 23/4. Cầu thủ này sẽ không thể kịp hồi phục khi Real chơi hai trận bán kết Champions League.

Ngôi sao xứ Wales bị rách cơ bắp chân khi chơi trận El Clasico hôm 23/4. "Số 11" của Real thi đấu đến phút 35 rồi phải rời sân nhường chỗ cho Marco Asensio.



Theo kết quả kiểm tra mới nhất, Bale phải nghỉ thi đấu khoảng ba tuần. Đây là khoảng thời gian mà Real phải chơi hai trận bán kết Champions League với Atletico Madrid, đồng thời gặp Deportivo, Valencia và Granada tại La Liga.

Trước khi dính chấn thương trong trận El Clasico, Bale đã phải nghỉ khoảng 10 ngày do một chấn thương khác. Hồi đầu mùa, ngôi sao xứ Wales thậm chí nghỉ ba tháng liền do rách gân ở mắt cá.



"Bale đã hồi phục 100% trước trận El Clasico. Cậu ấy cũng khẳng định không còn vấn đề gì, và hai buổi tập diễn ra một cách hoàn hảo. Chúng tôi không thể tránh được những gì không may đang xảy ra", HLV Zidane cho hay.



Không có Bale, Zidane có thể tiếp tục sử dụng Asensio hoặc Lucas Vazquez. Hai phương án dự bị không có tỷ lệ ghi bàn cao nhưng thường đóng vai hỗ trợ không tồi cho Benzema và Ronaldo.