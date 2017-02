Đã có thông tin cho rằng, sau khi cách chức HLV trưởng Ngô Quang Sang, Long An sẽ mời lại HLV Henrique Calisto. Tuy nhiên, mọi việc chỉ dừng lại ở dạng thông tin nội bộ.

Như đã đề cập, sau những lùm xùm trên sân Thống Nhất, lãnh đạo HĐQT công ty bóng đá Long An đã cách chức HLV trưởng Ngô Quang Sang. Chính vì thế, có thông tin cho rằng, Long An sẽ mời lại cựu HLV trưởng của ĐT Việt Nam – Henrique Calisto trở lại dẫn dắt đội bóng.Xin nhắc lại, ông Calisto đến với Long An vào năm 2001. Trong những năm tháng gắn bó, nhà cầm quân người Bồ đã giúp đội bóng xứ Tân An giành 2 chức vô địch V.League 2005, 2006 cùng 3 ngôi vị Á quân các năm 2003, 2007, 2008.Sau thành công cùng Long An, ông Calisto được mời dẫn dắt và giúp ĐT Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Năm 2011, ông Calisto sang Thái Lan dẫn dắt Muangthong United nhưng chỉ 1 năm thì ông phải rời ghế. Sau đó, nhà cầm quân này đã trở về Bồ Đào Nha để hành nghề nhưng không mấy thành công. Hiện tại thì ông Calisto vẫn đang thất nghiệp.Thực tế, cuối tháng 9/2016, HLV Calisto đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch HĐQG VPF – ông Võ Quốc Thắng nhưng chỉ là vì công việc chứ không phải để hỗ trợ cho Long An chơi trận play-off lên V.League với đội hạng Nhất Viettel. Thông tin Calisto trở lại dẫn dắt Long An đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng này chưa khẳng định đó là câu chuyện có thật.Cũng nói thêm, HLV Ngô Quang Sang dù được đăng ký là HLV trưởng nhưng thực chất, GĐKT Huỳnh Ngọc Sang lại là người nắm sa bàn. Do vậy, việc cách chức ông Sang có vẻ không ảnh hưởng đến băng ghế kỹ thuật của đội bóng này.