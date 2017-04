TPO - Chia sẻ trong một sự kiện thời trang mới đây, Cristiano Ronaldo bất ngờ cho hay, hồi đến M.U vào năm 2003, anh muốn mang áo số 28 yêu thích, thế nhưng Sir Alex Ferguson đã ép anh phải mặc áo số 7. Tuy vậy, CR7 không trách cứ “Ông già gần”, mà còn luôn thầm cảm ơn.

Ronaldo bị Sir Alex Ferguson “ép” mang áo số 7 ở M.U.

Năm 2003, Sir Alex Ferguson thực hiện một thương vụ chuyển nhượng bất ngờ khi bỏ ra 12,3 triệu bảng để mang Cristiano Ronaldo về từ Sporting Lisbon. Thời điểm ấy, ngôi sao người Bồ Đào Nha mới chỉ 18 tuổi và trước đó chưa có thành tích gì quá đặc biệt. Tuy vậy, cựu chiến lược gia lão làng người Scotland vẫn có niềm tin rất lớn, thậm chí còn ép anh phải mặc áo số 7 – chiếc áo vốn được coi là huyền thoại tại sân Old Trafford, vốn gắn liền với những tên tuổi như George Best, Eric Cantona hay David Beckham.

Thực tế, Ronaldo không hề có ý định mặc áo số 7, mà anh thích áo số 28, số áo mà mình mặc trước đó tại Sporting Lisbon. "Tôi đã mặc áo số 28 nhưng Alex Ferguson tới và nói: 'Nhìn đây, tôi muốn cậu mang áo số 7'. Tôi ngạc nhiên bởi biết rằng đó là chiếc áo đi cùng những huyền thoại ở đây. Tôi nhớ hết tên những danh thủ từng mang số áo này".

Và đúng như kì vọng của Sir Alex, Ronaldo đã chứng minh được khả năng của mình cùng chiếc áo số 7, anh cùng với đội chủ sân Old Trafford mang về ba chức vô địch Premier League và một lần lên ngôi ở Champions League. Ngoài các danh hiệu tập thể, Ronaldo còn giành Quả bóng Vàng đầu tiên tại M.U. Tính cho tới thời điểm chia tay M.U vào hè 2009 với giá 80 triệu bảng, CR7 đã ra sân tổng cộng 292 trận và ghi 118 bàn thắng.

"Đó là bước khởi đầu cho sự nghiệp thành công của tôi với bóng đá. Tôi không chỉ cải thiện kỹ năng chơi bóng mà còn cả nền tảng thể lực. Tôi đã học được nghệ thuật của bóng đá tại M.U. Chúng tôi cùng nhau gặt hái những danh hiệu và đó giống như một giấc mơ. Cho tới giờ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn Ferguson vì đã tin tưởng và trao cho tôi chiếc áo số 7", Ronaldo nói thêm.