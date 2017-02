CR7 sẽ không thể ghi bàn trong ngày sinh nhật 5/2 do trận đấu giữa Celta Vigo và Real Madrid bị hoãn.

Ronaldo đang có 12 bàn từ đầu mùa La Liga 2016-2017, kém bốn bàn so với hai cầu thủ dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới là Luis Suarez và Lionel Messi. Ảnh: Reuters

Lý do dẫn đến việc hoãn trận đấu là sân của Celta Vigo, Balaidos gặp thiệt hại lớn sau cơn bão hôm 3/2. Một khu vực dành cho CĐV bị tàn phá và có thể gây nguy hiểm cho khán giả. Sau khi nhận được báo cáo, Ban tổ chức La Liga quyết định rời trận đấu sang một ngày khác.Trận đấu giữa Celta Vigo và Real không phải là trận duy nhất bị hoãn vì bão. Trước đó một ngày, trận Deportivo - Betis cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.Ronaldo sẽ tròn 32 tuổi vào ngày 5/2. Nếu trận đấu diễn ra như lịch cũ, tiền đạo này sẽ có thêm nhiều khao khát để ghi bàn vào lưới Celta Vigo.Celta Vigo cũng chính là đối thủ đã loại Real Madrid khỏi Cup Nhà vua mùa này. Ở vòng tứ kết, đội này thắng 2-1 ngay trên sân Bernabeu trước khi giành tỷ số hòa 2-2 tại sân nhà.Với việc bị hoãn trận đấu ở vòng 21, Real đang có trong tay hai trận bị hoãn từ đầu mùa. Trước đó, đội này cũng phải nghỉ chơi trận gặp Valencia do bận dự FIFA Club World Cup.Real hiện vẫn dẫn đầu La Liga với 46 điểm nhưng chỉ còn hơn một điểm so với Barca. Đội xếp thứ ba Sevilla đang có 42 điểm, cũng có thể rút ngắn cách biệt nếu thắng Villarreal trong trận đấu tối 5/2.