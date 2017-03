Nguồn tin từ truyền thông Anh, siêu sao Cristiano Ronaldo chuẩn bị chào đón thêm 2 đứa con với một người mẹ Mỹ chứ không phải cô bạn gái Georgina Rodriguez.

Hôm qua, tờ The Sun của Anh bất ngờ đăng tải thông tin khiến nhiều người bất ngờ về việc siêu sao Ronaldo chuẩn bị thuê người đẻ tiếp con cho mình. Càng ấn tượng hơn, cầu thủ người Bồ Đào Nha sắp có một cặp con song sinh.“Ronaldo cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để con trai mình có thêm em. Ronaldo và gia đình rất chờ đợi thời khắc hai thành viên mới chào đời. Cậu ấy muốn giữ bí mật về cuộc sống riêng tư nên mới chỉ tiết lộ với những người thân thiết rằng hai thành viên mới sẽ chào đời trong tương lai gần”, nguồn tin thân cận với Ronaldo chia sẻ trên tờ The Sun.Cũng theo tiết lộ của tờ The Sun, người sinh thêm hai đứa con cho Ronaldo không phải là cô bạn gái Georgina Rodriguez hiện tại. Thay vào đó, siêu sao 32 tuổi tiếp tục nhờ người đẻ hộ. Người mang thai lần này là một phụ nữ có quốc tịch Mỹ. Ngay sau khi hai em bé chào đời sẽ được đưa về căn biệt thự trị giá 5 triệu bảng của Ronaldo tại thủ đô Madrid.Đây là lần thứ 2 Ronaldo nhờ người đẻ hộ mình. Năm 2010, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã chào đón cậu con trai Cristiano Jrn. Hiện tại, mẹ của cậu nhóc vẫn chưa được biết danh tính và các thông tin về người phụ nữ này chỉ là có quốc tịch Mỹ, đã nhận được khoản tiền 10 triệu bảng.Ronaldo lúc này đang cặp kè với người đẹp kém anh 9 tuổi, Georgina Rodriguez. Tuy thường xuyên xuất hiện với nhau giai đoạn gần đây, nhưng anh chưa có bất cứ kết hoạch nào về việc đưa cô nàng xinh đẹp này về làm mẹ của các con mình.