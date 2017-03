Đại diện VTV xác nhận, toàn bộ chương trình sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Để truyền hình trực tiếp tại giải, VTV đã tăng số lượng máy quay lên 11 chiếc, sử dụng cả flycam để tạo khung hình khác biệt, nâng cao chất lượng hình ảnh. Lực lượng an ninh sẽ huy động 166 cán bộ đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực thi đấu, 30 cán bộ làm nhiệm vụ tại các bãi đỗ xe, chưa kể đến sự giúp đỡ của lực lượng công an, quân đội địa phương.