Sharapova dừng bước vòng 4 US Open: Thất bại được báo trước

Không ít người hâm mộ sẽ cảm thấy sốc sau khi Maria Sharapova bị loại khỏi vòng 4 US Open 2017 bởi hạt giống số 16 không mấy tên tuổi Anastasija Sevastova. Thế nhưng, với giới chuyên môn, bao gồm cả Sharapova, kết quả này đã được dự báo từ trước. Chấn thương ở tay khiến tay vợt tóc vàng xinh đẹp không thể có được trạng thái thi đấu tốt nhất trong trận này. Tay vợt 30 tuổi khởi đầu tốt và thắng Sevastova ở set 1 tỷ số 7-5. Nhưng sang set 2, Masha bắt đầu gặp khó. Cô thuận tay phải, nhưng nhiều lúc buộc phải đánh bằng tay trái và nhận thất bại ở 2 set sau với các tỷ số (4-6, 2-6.)

Sharapova mới trở lại thi đấu hồi tháng 4 vừa qua sau 15 tháng bị cấm thi đấu vì doping. Do có thứ hạng thấp trên BXH WTA, “búp bê Nga” không đủ điều kiện tham dự Giải quần vợt Pháp mở rộng và sau đó cũng không thể góp mặt ở Wimbledon vì chấn thương. Bước vào US Open 2017, Sharapova gây tranh cãi lớn với tấm vé đặc cách từ Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA). Tay vợt tóc vàng xinh đẹp phải hứng chịu sự phản ứng mạnh mẽ và dè bỉu từ các đối thủ, nhất là các tay vợt nước chủ nhà. Khi đó, Masha uất ức nói rằng cả thế giới đang chống lại cô với lý do “được hưởng” nhiều ưu ái từ BTC.

Thế nhưng, bằng màn trình diễn thuyết phục của mình, Sharapova chinh phục được những người hâm mộ khó tính nhất. Cô loại hạt giống số 2 Simona Halep ngay trận ra quân, rồi T.Basos và S.Kenin ở các vòng sau. Trên khán đài, khán giả Mỹ tỏ ra rộng lượng. Họ bắt đầu vỗ tay tán thưởng “búp bê Nga” sau mỗi chiến thắng. Ở trận gặp Sevastova, tay vợt 30 tuổi cũng được chào đón trên sân Arthur Ashe như một nữ hoàng “lưu vong” mới trở về.

Dừng bước ở vòng 4 US Open, Sharapova tan giấc mộng lên ngôi tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm, nhưng quan trọng hơn cô đã để lại trong lòng khán giả ấn tượng sâu đậm về tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. “Búp bê Nga” cũng tỏ vẻ hài lòng về màn trình diễn của bản thân: “Cả một tuần vừa qua là một hành trình tuyệt vời. Thật tuyệt khi được trao cơ hội thi đấu ở đây. Tôi đã thi đấu tốt nhất có thể. Tôi tự hào về những gì mình đã thể hiện kể từ đầu giải”.

