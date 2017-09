Sharapova và Wozniacki: 'Mỹ nhân quần vợt đại chiến'

Cũng may là Sharapova “có quyền”, quyền của một kẻ mạnh, của kẻ vừa đánh bại Sofia Kenin 7-5 và 6-2 để giành quyền lọt vào vòng 4 giải đơn nữ của US Open năm nay.



Hôm qua, Caroline Wozniacki tiếp tục thể hiện “khí độ cực kỳ nhỏ nhen” của mình khi chỉ trích BTC giải US Open năm nay quá ưu ái với Masha.



Cụ thể, theo Wozzy, “quả thật không thể chấp nhận được và là có vấn đề” khi một tay vợt mới quay lại sao án treo vợt như Masha lại được sắp xếp giờ thi đấu đẹp ở sân đấu Trung tâm Athur Ashe.



Caroline Wozniacki càm ràm: “Khi các bạn nhìn vào sân Trung tâm, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tất cả những khía cạnh về việc kinh doanh. Nhưng ai đó quay trở lại sau án treo vợt vì xài chất kích thích, loại thuốc để nâng cao hiệu suất thi đấu, rồi đột nhiên sau tất cả mọi chuyện lại được chơi từng trận đấu một ở sân Trung tâm, tôi nghĩ đó là một thứ có vấn đề”.



Wozzy nói những lời này trên một tờ báo tại quê nhà, và đây không phải là lần đầu tiên mà cô “đâm thẳng mặt” Sharapova. Caroline Wozniacki chưa bao giờ dành cho Sharapova sự tôn trọng, sau khi tay vợt Nga bị phát hiện sử dụng chất cấm meldonium.

Maria Sharapova giờ đây sẵn sàng đáp trả Caroline Wozniacki



Thực chất Caroline Wozniacki, cùng với Jelena Jankovic, Dinara Safina, là những tay vợt từ khi giữ ngôi “Nữ hoàng WTA” cho đến khi rời cương vị đó, chưa từng giành được một danh hiệu Grand Slam nào trong sự nghiệp. Tay vợt người Đan Mạch tiếp tục chơi thất vọng trong mùa giải năm naykhi vừa bị loại ở vòng 2 của US Open sau trận thua Ekaterina Makarova (Nga).



Và đó cũng chính là “yếu điểm” của Wozzy để Masha “phản pháo”. Sharapova mạnh mẽ châm biếm: “Với sự tôn trọng dành cho lịch thi đấu của Ban tổ chức, và cũng như các bạn đã biết, tôi không tự tạo ra lịch thi đấu cho riêng bản thân mình. Tôi rõ ràng là một đấu sĩ lớn ở ngoài sân đấu. Nếu bạn để tôi ở đâu đó trong một bãi giữ xe ở thành phố New York này, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi được chơi bóng ở đó. Điều đó không phải vấn đề đối với tôi. Tất cả những vấn đề còn lại đối với tôi, là tôi đã lọt đến vòng đấu thứ 4 rồi. Vâng, còn tôi thì vẫn không chắc Wozniacki đang ở đâu vậy kìa?”.



