TP - Đội bóng sông Hàn sẽ có trận đấu thứ 2 ở Toyota Mekong Cup 2016 với CLB Yadarnabon (Myanmar), diễn ra chiều nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

HLV Lê Huỳnh Đức và đồng nghiệp Rene Desaeyere trong buổi họp báo trước trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Yadarnabon FC của Myanmar. Ảnh: VSI.

Do Hà Nội T&T xin rút lui vì bận thi đấu ở AFC Cup, còn Hải Phòng lại không đủ điều kiện, SHB Đà Nẵng đã được chọn làm đại diện Việt Nam tham dự giải đấu này. Ở trận đấu ra quân hôm 5/11, SHB Đà Nẵng đã để thua CLB Lanexang United (Lào) 1-2. Kết quả này khiến đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải thắng Yadarnabon trong trận đấu chiều nay nếu không muốn cơ hội đi tiếp bị thu nhỏ lại.

Tại cuộc họp báo diễn ra sáng qua, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Ở trận ra quân chúng tôi đã thua, nguyên nhân do không có sự chuẩn bị tốt. Tuy nhiên trận đấu thứ 2 sẽ khác, SHB Đà Nẵng sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng hơn”. Theo HLV Lê Huỳnh Đức, so với Yadarnabon FC, SHB Đà Nẵng bị thiệt hơn khi chỉ có 2 cầu thủ ngoại trong đội hình. Yadarnabon trong khi đó có tới 4 cầu thủ ngoại. Chưa kể, SHB Đà Nẵng còn vắng tiền vệ Võ Huy Toàn vì chấn thương trong trận giao hữu với Than Quảng Ninh hôm 17/12.

“Đây là một thiệt thòi lớn đối với SHB Đà Nẵng. Tôi sẽ phải sử dụng cầu thủ trẻ khác để thay thế vị trí của Võ Huy Toàn. Các cầu thủ của chúng tôi sẽ phải thi đấu rất tập trung trước Yadarnabon ”- HLV Lê Huỳnh Đức cho biết.

Bước vào mùa giải mới, SHB Đà Nẵng vừa thay một số cầu thủ lớn tuổi và tăng cường khá nhiều gương mặt trẻ. Theo HLV Lê Huỳnh Đức, ở BTC Cup Bình Dương mới đây, đội bóng đã thể hiện phong độ khá tốt, nên vào giải tuỳ thực tế SHB Đà Nẵng mới có điều chỉnh. Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong trong khi đó khẳng định, SHB Đà Nẵng sẽ thi đấu nỗ lực để đánh bại Yadarnabon. “Nếu hoà hoặc thua coi như chúng tôi bị loại. SHB Đà Nẵng vì vậy sẽ phải quyết tâm ghi thật nhiều bàn thắng”-Vũ Phong nói.

Về phía Yadarnabon FC, HLV Rene Desaeyere cho biết đội bóng của ông có tới 6 cầu thủ vừa thi đấu ở AFF Cup 2016. Đánh giá cao sức mạnh của Đà Nẵng, nhưng HLV Rene Desaeyere khẳng định, Yadarnabon FC sẽ nỗ lực để giành chiến thắng. “Các cầu thủ của tôi đều có trình độ chuyên môn tốt ở giải đấu quốc nội Myanmar. Nhưng nếu so với Việt Nam và Thái Lan thì có lẽ chưa bằng. Dù sao, tôi hy vọng chúng tôi có thể chơi tốt khi gặp các bạn”-HLV Rene Desaeyere phát biểu.