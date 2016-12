TP - Đúng với tính chất cuộc đụng độ giữa 2 nhà vô địch 2 giải đấu cao nhất cấp quốc nội, Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO sẽ là trận đấu của hàng loạt ngôi sao bóng đá Việt Nam hiện nay.

HLV Phan Thanh Hùng hướng dẫn chân sút tân binh Patiyo trong buổi tập cuối cùng cho trận Siêu cúp. Ảnh: Xuân Tùng

CLB Hà Nội là đương kim vô địch V.League, trong khi Than Quảng Ninh vừa đăng quang ở cúp Quốc gia mùa giải 2016. Đội hình của cả hai đội bóng đang sở hữu nhiều ngôi sao mà bất kỳ đội bóng nào ở V.League cũng phải thèm muốn.

Bên phía CLB Hà Nội, sự chú ý sẽ dồn vào “quái thú” Moses Aloya. Đúng như nhận xét của HLV Hoàng Văn Phúc, tiền vệ 24 tuổi người Uganda từng có 2 mùa vô địch V.League trong màu áo B.Bình Dương. Với khả năng di chuyển không biết mệt mỏi, Moses được đánh giá chiếm một nửa sức mạnh của đội bóng đất Thủ.

Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO được tường thuật trực tiếp

trên Báo Điện tử Tiền Phong và VTV6 vào 16h hôm nay.

Khi CLB Hà Nội công bố bản hợp đồng mới, đã có một cơn “sốc” nhẹ ở làng bóng đá quốc nội. Với Moses, đội bóng thủ đô đang sở hữu một dàn sao thượng hạng, cả nội lẫn ngoại binh. Tuyến tiền vệ của CLB Hà Nội, vốn đã nổi tiếng với khả năng chiếm lĩnh thế trận và phát động tấn công, sẽ càng trở nên lợi hại hơn. Ở trận đấu hôm nay, giới chuyên môn cũng như các CĐV sẽ chờ xem bản hợp đồng mới của CLB Hà Nội thể hiện ra sao trong một môi trường mới. Với những Thành Lương, Văn Quyết hay trẻ hơn như Sầm Ngọc Đức, Quang Hải…Moses rõ ràng đang có một hệ thống vệ tinh cực mạnh xoay quanh để có thể phát huy tối đa sức công phá của mình. Tiền vệ Uganda sẽ là một mối nguy thường trực với Than Quảng Ninh.

Nhưng nói vậy không có nghĩa đội bóng đất mỏ không có lý do để chờ đợi một chiến thắng. Sau gần một năm dưới sự huấn luyện của HLV Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh đang trở thành một tập thể ngày cang gắn kết hơn, với lối chơi cũng định hình phong cách riêng. Sự bổ sung của Nguyên Sa ở hàng tiền vệ và chân sút Patiyo giúp cho Than Quảng Ninh tạo dựng được 1 đội hình dày dặn ở cả ba tuyến. Sức hút của đội bóng đất mỏ còn đến từ những cái tên như Nghiêm Xuân Tú, cầu thủ vừa thử việc ở nước ngoài hay Vũ Minh Tuấn, tuyển thủ Việt Nam ở AFF Cup 2016. Từng thi đấu rất nổi bật dưới thời HLV Toshiya Miura trước đây, Minh Tuấn chính là người ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Indonesia ở trận Bán kết lượt về AFF Cup 2016 diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đã quá hiểu nhau sau nhiều lần chạm trán, Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO sẽ là dịp để các ngôi sao của hai đội bóng phô diễn tài năng.