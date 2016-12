TP - Đội bóng đất mỏ đã lần đầu đăng quang chức vô địch Siêu cúp Quốc gia sau khi đánh bại đương kim vô địch V.League CLB Hà Nội 4-2, trong một trận đấu nghẹt thở phải phân định chiến thắng trên chấm luân lưu 11m.

Trong 90 phút thi đấu chính thức trước đó, Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội đã cống hiến cho khán giả trên sân vận động Hàng Đẫy một màn rượt đuổi bàn thắng ngoạn mục, với tỉ số chung cuộc 3-3. Đội khách Than Quảng Ninh gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 3 của trận đấu. Tiền đạo Patiyo cho thấy anh xứng đáng với sự trông đợi của HLV Phan Thanh Hùng với pha chớp thời cơ, đánh đầu chính xác, hạ thủ môn Anh Đức.

Tuy nhiên, CLB Hà Nội lập tức cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch V.League. Ở các phút 28 của hiệp 1 và 49 của hiệp 2, lần lượt Thành Lương và Văn Quyết ghi bàn, đưa đội chủ sân Hàng Đẫy vươn lên dẫn lại 2-1. Tình huống cân bằng tỉ số 1-1 của CLB Hà Nội xuất phát từ pha đá phạt trực tiếp kỹ thuật của tiền vệ Phạm Thành Lương. Trong khoảng thời gian còn lại, CLB Hà Nội tiếp tục chiếm ưu thế về thế trận, liên tục đẩy mạnh tấn công, gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành của thủ môn Tuấn Linh.

Những hình ảnh đáng nhớ trong trận Siêu Cúp nhiều cảm xúc. Ảnh: Hồng Vĩnh, Như Ý

Điều không ai có thể nghĩ đến đã xảy ra khi trong cảnh bị vây hãm, Than Quảng Ninh lại cho thấy khả năng kiến tạo và tận dụng cơ hội cực tốt. Phút 58, tiền vệ tuyển Việt Nam Vũ Minh Tuấn nhanh chân tung cú dứt điểm trong vòng cấm, đánh bại thủ môn Anh Đức, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Cao trào trận đấu lên tới đỉnh điểm ở phút 74 khi Patiyo lần thứ 2 dứt điểm thành công với pha dứt điểm xuất thần, giúp Than Quảng Ninh vươn lên dẫn 3-2.

Kịch tính dù vậy không dừng lại ở đó bởi chỉ 4 phút sau, tiền đạo ngoại binh Gonzalo kịp lên tiếng với pha bật cao đánh đầu ghi bàn, tái lập thế cân bằng 3-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng sau 90 phút thi đấu chính thức giữa đôi bên. Trận đấu buộc phải nhờ đến loạt luân lưu 11m để phân định thắng bại. Trong cuộc chơi “cân não” này, Than Quảng Ninh đã giành chiến thắng với tỉ số 4-2. Cả bốn cầu thủ Than Quảng Ninh đều thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m, trong khi phía CLB Hà Nội, Gonzalo và Duy Mạnh không thắng được thủ môn Tuấn Linh.

Pha ghi bàn cú đúp của Patiyo, đội than Quảng Ninh

Cuộc chạm trán hôm qua giữa CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh xứng đáng là trận cầu giữa hai đội bóng mạnh vào loại nhất, nhì ở V.League thời điểm hiện tại. Dù thất bại, nhưng xuyên suốt thời gian tranh tài, CLB Hà Nội đã thể hiện đầy đủ phẩm chất của đội vô địch V.League mùa giải trước với khả năng kiểm soát bóng cực tốt, vây hãm đối phương trên khắp mặt sân. Trong bối cảnh bị đối phương dẫn trước, các ngôi sao của CLB Hà Nội vẫn toả sáng, để lại những dấu ấn riêng như Thành Lương hay Gonzalo.

Bên phía Than Quảng Ninh, những hiểu biết về đội bóng cũ của HLV Phan Thanh Hùng rõ ràng đã giúp ích rất nhiều cho đội khách. Than Quảng Ninh đã chấp nhận “né” điểm mạnh là khả năng kiểm soát bóng của CLB Hà Nội, hạn chế tối đa sự nguy hiểm của các ngôi sao bên phía đối phương, để rồi tung ra các đòn “kết liễu” sắc bén. Các bàn thắng của Than Quảng Ninh ghi được ở trận đấu hôm qua đều diễn ra ở những thời điểm ít người có thể ngờ đến nhất. Chiến thắng trước CLB Hà Nội là thành quả xứng đáng cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, khi họ đã có sự chuẩn bị rất công phu và kỹ lưỡng.

Với việc đánh bại CLB Hà Nội, Than Quảng Ninh đã lần đầu đăng quang chức vô địch Siêu cúp Quốc gia mùa giải 2016. Đây sẽ là khởi đầu không thể tốt hơn cho đội bóng đất mỏ trước mùa giải mới nhiều thử thách. Người ta sẽ còn phải nhắc nhiều đến Than Quảng Ninh, với màn ăn mừng chức vô địch theo kiểu Viking ngay tại sân vận động Hàng Đẫy. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã “bắn” đi thông điệp, họ sẽ là đối thủ đáng gờm đối với CLB Hà Nội cũng như các “ông lớn” khác ở mùa giải 2017.