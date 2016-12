TP - Cả CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh đều là những đội bóng có khu trung tuyến mạnh, chuộng lối chơi tấn công cống hiến. Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO trên sân vận động Hàng Đẫy chiều nay vì vậy hứa hẹn sẽ quyết liệt, hấp dẫn, lôi cuốn người hâm mộ.

Cả CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh sẽ chọn lối chơi tấn công trong trận đấu chiều nay, theo nhận định của HLV Hoàng Văn Phúc. Ảnh: VSI

CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh đều đã có một mùa giải 2016 thành công khi một đội đoạt chức vô địch V.League, đội kia đăng quang cúp Quốc gia. Chuẩn bị cho mùa giải mới, cả hai đều đã có sự tăng cường đáng kể về lực lượng để phục vụ cho các tham vọng.

Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO được tường thuật trực tiếp

trên VTV6 vào 16h hôm nay.





CLB Hà Nội vừa qua bổ sung thêm Moses Aloya, từng là cầu thủ quan trọng bậc nhất ở B.Bình Dương trước kia. Hàng thủ của họ cũng có thêm Alvaro Silva, trung vệ từng thi đấu ở La Liga. Các trụ cột của CLB Hà Nội như Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết vẫn đang có phong độ rất tốt. Bên cạnh đó, họ có những gương mặt trẻ tăng cường trong đội hình đang dần chín như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu…Mặc dù ở trận tới vắng Samson, nhưng với việc bổ sung thêm Moses cộng với lực lượng sẵn có, CLB Hà Nội vẫn rất mạnh.

Với than Quảng Ninh, lực lượng của họ đã được tăng thêm tiền đạo Patiyo và 1 ngoại binh khác có chiều cao rất tốt. Nội binh của Than Quảng Ninh thêm trung vệ Thanh Hào và tiền vệ Nguyên Sa. Ở SHB Đà Nẵng, Nguyên Sa là một trong những cầu thủ rất quan trọng, chơi đặc biệt hay ở hàng tiền vệ. Nội binh của Than Quảng Ninh có chiều sâu. Ngoài hai cầu thủ trên họ còn Vũ Minh Tuấn, Hải Huy hay trẻ như Quách Tân cũng chơi rất tốt, có tốc độ.

Về cơ bản, cả CLB Hà Nội cũng như Than Quảng Ninh đều có hàng tiền vệ tốt. Sơ đồ chiến thuật của họ thường là 4-1-4-1, trong đó bên phía CLB Hà Nội vị trí ở đáy là Moses còn Than Quảng Ninh là Nguyên Sa. CLB Hà Nội có lối chơi định hình đã lâu năm, phối hợp tấn công rất nhuyễn và có nhiều phương án khác nhau. Họ lại có lợi thế có Gonzalo là mẫu trung phong cắm đặc biệt xuất sắc. Không phải tự nhiên trong 8 mùa giải vừa qua, CLB Hà Nội đều duy trì được phong độ rất ổn định, với 3 lần vô địch, 4 lần Á quân, chưa kể 1 cúp vô địch Siêu cúp Quốc gia.

Than Quảng Ninh dù có Patiyo nhưng có lẽ cầu thủ này cần thêm thời gian để thích nghi. HLV Phan Thanh Hùng đã có hơn 6 năm dẫn dắt CLB Hà Nội, và đây sẽ là một thuận lợi với Than Quảng Ninh trong việc lên phương án chiến thuật. HLV Phan Thanh Hùng có thể xác định được các điểm nhấn trong lối chơi của CLB Hà Nội để từ đó có kế hoạch ngăn chặn, cũng như xác định hướng tấn công. Ví dụ như các đường lên biên của CLB Hà Nội sẽ như thế nào, hoặc họ triển khai bóng ra sao…Tuy nhiên, có thực hiện được hay không lại còn phải phụ thuộc vào con người. Dù HLV tính toán như vậy nhưng còn người không đủ để đáp ứng được thì cũng phải chịu.

Về cơ bản, cả hai đội đều có hàng tiền vệ mạnh, di chuyển linh hoạt, có sức tấn công tốt. Vì vậy, cả hai ắt chuộng chơi tấn công khi gặp nhau. Với truyền thống trận Siêu cúp, hy vọng họ sẽ chơi tấn công để cống hiến cho khán giả một trận cầu quyết liệt, hấp dẫn.

Mùa giải vừa rồi CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh đã gặp nhau 4 lần, cả hai đội không còn gì lạ trong lối chơi của nhau nữa. CLB Hà Nội có thuận lợi vì được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy, nhưng Than Quảng Ninh lại có lực lượng CĐV rất hùng hậu và cuồng nhiệt. Ở trận chung kết cúp Quốc gia 2016 với chính CLB Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy, CĐV Than Quảng Ninh đã cổ vũ đội nhà rất nhiệt tình. Vì thế, trận Siêu cúp chắc chắn sẽ rất sôi động và nhiều màu sắc.