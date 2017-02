Ngay sau trận đấu ở vòng 5 V-League, SL Nghệ An đã viết đơn gửi ngay trong đêm đến VFF, VPF, Ban trọng tài và Ban Tổ chức giải với nội dung kiến nghị không sử dụng trọng tài Nguyễn Trung Kiên B vì những sai sót trong trận đấu giữa SL Nghệ An - Quảng Nam chiều ngày 12/2.

Các cầu thủ SLNA buồn bã rời sân nhà khi để thua ngược Quảng Nam 2-4.

Trong đơn kiến nghị do đích thân ông Hồ Văn Chiêm - GĐ ĐH SL Nghệ An ký nêu rõ nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng bức xúc vì quyết định của trọng tài Nguyễn Trung Kiên B.

Đơn có đoạn nêu rõ: “Tổ trọng tài chính điều khiển trận đấu là Nguyễn Trung Kiên B, các trợ lý Trương Đức Chiến, Nguyễn Long Hải và Hoàng Ngọc Hà đã điều khiển trận đấu gây bức xúc cho cầu thủ thi đấu trên sân và đặc biệt là khán giả xem trực tiếp trên sân Vinh.

Ngay sau trận đấu, Công ty cổ phần SLNA - CLB SLNA đã viết đơn gửi ngay trong đêm đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VPF, Ban trọng tài và Ban Tổ chức giải với nội dung kiến nghị không sử dụng trọng tài Nguyễn Trung Kiên B vì những sai sót trong trận đấu giữa SLNA - Quảng Nam chiều ngày 12/2.

Cụ thể: Tại phút thứ 51 cầu thủ Đào Văn Phong mang số áo 15 của CLB Quảng Nam đã dùng 2 tay đè lên vai trung vệ Minh Đức (SLNA) để để đánh đầu vào trong tạo cơ hội cho cầu thủ Claudecir ghi bàn thắng. Trong tình huống này trọng tài chính đứng rất gần (trong vòng 16m50) không thổi phạt và vẫn công nhận bàn thắng cho Quảng Nam.

Tại phút thứ 72 của trận đấu cầu thủ Thiago mang áo số 5 của Quảng Nam đã nhảy vào ôm cổ thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) vít cổ làm thủ môn Nguyên Mạnh ngã trong cầu môn nhưng trọng tài Nguyễn Trung Kiên B vẫn không thổi phạt, mặc dù VĐV, BHL và đặc biệt là cổ động viên phản ứng rất mạnh mẽ nhưng trọng tài vẫn không hội ý với trọng tài biên và vẫn cho trận đấu tiếp tục trong lúc đội Quảng Nam vẫn cầm bóng và sút thẳng vào lưới SLNA để ghi bàn thắng.

Trên đây là 2 bàn thắng không hợp lệ làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Để tạo niềm tin cho các CLB thi đấu tốt tạo nên hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam trong lòng khán giả hâm mộ.

Công ty CP Sông Lam Nghệ An - CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An kính đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam Ban tổ chức Giải bóng đá VĐQG - Toyota 2017; Ban Trọng tài - Liên đoàn bóng đá Việt Nam; Công ty CP BĐ chuyên nghiệp Việt Nam xem xét để không sử dụng trọng tài này tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam”.

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Văn Chiêm nêu rõ: “Chúng tôi không vui vẻ gì khi phải làm đơn như thế này. Cũng hiểu không thể thay đổi kết quả trận đấu nhưng đây là việc phải làm vì những sai sót của trọng tài Trung Kiên B đã làm ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả của trận đấu và nỗ lực của đội bóng. Chúng tôi mong muốn việc làm này của SLNA góp phần xây dựng lại một nền bóng đá Việt Nam tốt đẹp hơn”.

Trong khi đó ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng GĐ SLNA chỉ rõ với giám sát trọng tài Nguyễn Tấn Hiền ngay trên sân khi trận đấu kết thúc: “Chúng tôi giáo dục cầu thủ, BHL không được phản ứng với những quyết định của trọng tài trong trận đấu. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi nhu nhược để trọng tài bắt thế nào là phải chịu thế đó. Dù không thể thay đổi quyết định của trận đấu nhưng SLNA sẽ làm đơn “kiện” trọng tài Nguyễn Trung Kiên B với Ban Trọng Tài và Ban tổ chức. Cần thiết tôi sẽ gửi cả đơn cho VFF. Chúng tôi cần biết lỗi trọng tài hôm nay do chuyên môn kém hay là do còn có lý do khác”.