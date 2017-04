TP - Sự cố tiền đạo Hoàng Vũ Samson đấm vào mặt đối thủ ở AFC Cup là hậu quả tất yếu của việc lâu nay vấn đề kỷ luật ở V-League không được chú ý một cách đặc biệt, nhất là khi sai phạm xảy ra với những cầu thủ là tuyển thủ quốc gia hoặc ngoại binh quan trọng.

Samson (áo trắng) nổi tiếng là cầu thủ có tiền sử chơi bóng bạo lực ở V-League. Ảnh: VSI.

Trận đấu giữa Ceres Negros và Hà Nội FC ở vòng bảng diễn ra vào ngày 19/4 vừa qua lẽ ra đã không nhận được nhiều sự chú ý như vậy, nếu như không có sự cố tiền đạo Hoàng Vũ Samson một mình tung võ hạ gục 2 cầu thủ Ceres Negros trên sân ngay trước sự chứng kiến của trọng tài. Dĩ nhiên là Samson lập tức phải nhận thẻ đỏ rời sân, Hà Nội FC vì sự vắng mặt của Samson mà thua đậm tới 2-6, và cả đội bóng cũng như tiền đạo gốc Nigeria đều đang phải đối mặt với án phạt nguội của AFC.

Giải thích về hành động của mình, Samson cho biết: “Sau khi kết thúc tình huống nhảy lên tranh chấp từ một pha đá phạt cố định, tôi đã bị cầu thủ mang áo số 4 lăng mạ rất nặng nề, tôi có tiến về phía anh ta để hỏi và tiếp tục nhận được những lời lẽ khó nghe nên đã có động tác húc đầu nhưng chưa hề chạm vào mặt thì anh ta đã ngã lăn ra tỏ vẻ rất đau đớn. Sau đó trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp với tôi vì chỉ quan sát được từ một phía. Không dùng lại ở đó, cầu thủ mang áo số 3 đã lao vào khiêu khích dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc với tôi. Bản tính vốn nóng nẩy, đội bóng đang bị dẫn trước còn mình thì nhận thẻ đỏ trực tiếp nên tôi đã không kiểm soát được bản thân và đã có hành động như vậy”.

Theo một số nguồn tin, 2 cầu thủ Ceres Negros đã có lời lẽ nhục mạ rất nặng nề với Samson khi gọi cầu thủ của Hà Nội FC bằng những câu từ đầy tính phân biệt chủng tộc, nên dẫn tới việc Samson không thể kiểm soát được bản thân. Tuy nhiên, đây mới chỉ là cáo buộc từ một phía, và hiện chưa thấy trọng tài cũng như AFC lên tiếng về vấn đề này. Hơn nữa, giả sử việc 2 cầu thủ Ceres Negros có dùng lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc với Samson là thật thì tiền đạo này cũng không được phép công khai đánh người trên sân như vậy, bởi đã tham dự cuộc chơi thì phải tuân thủ luật lệ, và bản thân các tổ chức bóng đá quốc tế luôn đưa ra những án phạt rất nghiêm khắc với các hành vi hay lời lẽ phân biệt chủng tộc, dù có khi sự việc chỉ xảy ra giữa nội bộ cầu thủ với nhau.

Khi được hỏi ý kiến về việc này, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải cũng tỏ ra bất bình với Samson và cho rằng Samson không thể lấy lý do bị cầu thủ Ceres Negros lăng mạ để biện bạch cho hành động của mình. Ông Hải nói: “Samson nói anh ta bị xúc phạm và phân biệt chủng tộc nên mới phản ứng như vậy nhưng đó cũng chỉ là lý do thôi, hành động húc đầu vào mặt cầu thủ đối phương rất là rõ. Tất nhiên là có điều này, điều kia, đồng ý, nhưng anh không thể vì lý do nào đó để phản ứng như vậy. Thử hỏi cầu thủ khi bị đá vào chân rồi cũng đá lại đối phương như vậy à? Môn thi đấu đối kháng, va chạm không thể xử lý như vậy được vì bóng đá đòi hỏi tính nghệ thuật và fair-play rất cao. Nói sỉ nhục thì hơi quá nhưng hành động của Samson là đáng buồn cho bóng đá Việt Nam”.

Cũng theo ông Hải, sở dĩ xảy ra chuyện như vậy là bởi lâu nay vấn đề kỷ luật ở V-League không được chú ý một cách đặc biệt, nhất là khi sai phạm xảy ra với những cầu thủ là tuyển thủ quốc gia hoặc ngoại binh quan trọng, nên khi bước ra sân chơi quốc tế không ít cầu thủ vẫn hành xử theo kiểu đầy bản năng như thể họ đang chơi ở V-League.

Ý kiến của ông Hải không phải là không có cơ sở, bởi tại V-League, Samson đã sắm vai chính trong ít nhất 4 sự cố bạo lực tai tiếng kể từ V-League 2012 trở lại đây, và ngay từ khi còn chơi bóng ở giải hạng Nhất cho Than Quảng Ninh, Samson đã thiết lập danh tiếng như là cầu thủ hay dùng tiểu xảo và thiếu kiềm chế bậc nhất trong số các ngoại binh, nhưng chưa lần nào Samson phải nhận án phạt tới mức có thể khiến tiền đạo này sợ đến già. Hồi đầu mùa bóng năm nay, Samson đã có tình huống giẫm bóng lên đùi rất bạo lực và phản cảm với Ngọc Quang của HAGL ở vòng 2 V-League 2017, nhưng Ban Trọng tài và BTC V-League 2017 nhất quyết khẳng định đấy chỉ là pha bóng liều lĩnh trên mức bình thường chứ không phải bạo lực nên không xử phạt Samson. Phải tới khi dư luận sục sôi, khiến Tổng cục TDTT và VFF không thể không đưa ra ý kiến chỉ đạo thì Ban Kỷ luật mới dành án treo giò 2 trận cho Samson.

Ở trong nước được “yêu chiều” như vậy chẳng trách khi ra sân chơi quốc tế, Samson không bỏ được thói quen đá xấu, thật chẳng khác nào câu: “Bé không vin cả gãy cành” mà cổ nhân hay nói.