Tây Ban Nha đại thắng 8-0, Italia giành 3 điểm may mắn

Sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Italia, Tây Ban Nha tràn đầy hưng phấn trong chuyến làm khách của Liechenstein. Đây là đối thủ mà Tây Ban Nha từng thắng đến 8-0 ở lượt đi và kết quả trận lượt về này đã lặp lại.

Với sức mạnh vượt trội, Tây Ban Nha đã nã đến 8 bàn vào lưới đội bóng gồm nhiều cầu thủ nghiệp dư. Cầu thủ chơi chói sáng nhất bên phía La Furia Roja là Morata và Aspas, khi mỗi người lập được cú đúp, các bàn còn lại thuộc về Ramos, Isco, Silva và Deulofeu.

Do Italia may mắn thắng Israel 1-0, nên Tây Ban Nha (22 điểm) dẫn đầu bảng và hơn Italia 3 điểm trước hai lượt đấu cuối cùng. Tuy nhiên do hiệu số của Tây Ban Nha vượt trội (+29 so với +12 của Italia) nên chỉ cần thắng một trong hai trận đấu còn lại, họ sẽ giành vé dự World Cup 2018.

Tây Ban Nha chủ động ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và áp lực họ tạo ra đã được cụ thể hóa ở phút thứ 3. Silva thực hiện quả đá phạt góc chính xác để Ramos đánh đầu tung lưới Jehle, mở tỷ số 1-0 của trận đấu.

Hơn 10 phút sau, Iniesta có đường bấm bóng chính xác để Morata đánh đầu nhân đôi cách biệt lên 2-0. Đến phút 16, thủ môn Jehle mắc sai lầm và Morata tận dụng cơ hội kiến tạo để Isco dứt điểm gọn gàng, đưa tỷ số lên 3-0 cho La Furia Roja.

Đội khách tiếp tục ép sân và tạo ra nhiều cơ hội. 6 phút trước khi kết thúc hiệp 1, David Silva thực hiện cú sút phạt hiểm hóc không cho thủ thành Jehle cơ hội nào. 4-0 quá dễ dàng cho Tây Ban Nha còn Liechenstein mất hết tinh thần.

Bước sang hiệp 2, Pedro thực hiện đường tạt bóng để Morata đánh đầu bị thủ môn Jehle cản phá và cầu thủ mới vào sân Aspas có mặt kịp thời nâng tỷ số lên 5-0.

Tây Ban Nha đang đi đúng hướng để giành vé dự World Cup 2018.

Chỉ 3 phút sau, chính Aspas có đường chuyền dọn cỗ để Morata dứt điểm ở cự ly gần hạ Jehle, đưa tỷ số lên 6-0. Ngôi sao đang khoác áo Chelsea đã ghi 3 bàn trong hai trận đấu vòng loại lần này cho tuyển Tây Ban Nha.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Aspas hoàn thành cú đúp còn tân binh Deulofeu cũng có được bàn thắng ấn định tỷ số 8-0 ở phút 89, khép lại một đêm thi đấu hoàn hảo cho Tây Ban Nha.

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng G, Italia tiếp đón Israel trên sân nhà với tâm lý khá nặng nề. Thất bại 0-3 dưới tay Tây Ban Nha cách đây 3 hôm khiến thầy trò HLV Ventura mất đi sự tự tin và nếu thua Israel, họ sẽ để Tây Ban Nha giành vé dự World Cup 2018.

Vì áp lực phải thắng, HLV Ventura sử dụng sơ đồ tấn công với cặp tiền đạo Belotti-Immobile. Italia nỗ lực tấn công và ngay ở phút thứ 5 Belotti có pha dứt điểm tầm xa nhưng tài năng của thủ thành Harush đã cứu thua cho Israel.

Trận đấu diễn ra khá nhạt nhòa và ít cơ hội được tạo ra. Phút 30 hàng thủ Italia có phen thót tim khi Almog Cohen đột phá rồi dứt điểm ở cự ly gần, rất may là tài năng của Buffon đã cứu thua cho đội chủ nhà.

Italia giành 3 điểm nhọc nhằn trên sân nhà trước Israel.

Chơi không ấn tượng nhưng Italia có được bàn thắng ở phút 53, khi Antonio Candreva có đường chuyền dọn cỗ để Immobile không mắc sai lầm nào dứt điểm hạ Harush, mở tỷ số 1-0 và giải tỏa áp lực cho người Italia.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Belotti có một pha đánh đầu nguy hiểm còn Insigne cũng có cú sút xa đẹp mắt, nhưng thủ thành Harush đã xuất sắc cứu thua. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Italia trong sự hài lòng của HLV Ventura.

