Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã đón nhận tin vui. Ban lãnh đạo đội bóng quyết định giải ngân khoản thưởng vô địch Cúp QG và Siêu Cúp QG.

Mùa giải vừa qua, Than Quảng Ninh đã lập được hai chiến công là vô địch Cúp QG và Siêu Cúp QG. Để động viên, ghi nhận nỗ lực của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các thành phố Cẩm Phả, Hạ Long và các nhà tài trợ đã dành cho Than Quảng Ninh khoản thưởng rất ý nghĩa.Trong thời gian qua, ban lãnh đạo đội bóng rất tích cực thực hiện các thủ tục cần thiết để giải ngân khoản tiền thưởng lên đến hàng tỷ đồng cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Đến hôm 24/1, tiền đã về đến tài khoản CLB. Dù bắt đầu đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng ban lãnh đạo đội bóng vẫn quyết định bằng mọi cách để giải ngân cho các cầu thủ có được một cái Tết trọn vẹn.Tính ra, cộng cả khoản thưởng Cúp QG và Siêu Cúp QG, Than Quảng Ninh sẽ nhận đến hàng tỷ đồng. Đây là khoản tiền rất ý nghĩa trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang có nhiều khó khăn, các đội bóng đang thu hẹp chi tiêu.Trước đó, ban lãnh đạo đội bóng cũng đã thanh toán những khoản tiền liên quan đến lót tay cho các cầu thủ nhằm giúp họ có được một cái Tết tươm tất. Theo kế hoạch, đến ngày mùng 6 Tết, đội bóng đất Mỏ sẽ tập trung trở lại.