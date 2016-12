TPO - Đối với nhiều người, chiến thắng của Than Quảng Ninh trước CLB Hà Nội trong trận Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2016 thực sự là một bất ngờ.

Niềm vui chiến thắng của Than Quảng Ninh. Ảnh: Hồng Vĩnh

Than Quảng Ninh đã có sự tăng cường đáng kể về lực lượng cho mùa giải 2017. Trên hàng công, đội bóng đất mỏ có thêm Patiyo, chân sút đã quá nổi tiếng ở V.League. Tuyến giữa là sự bổ sung của Nguyên Sa, cựu thủ quân SHB Đà Nẵng. Những gương mặt cũ như Vũ Minh Tuấn, Hải Huy hay Mạc Hồng Quân đều là những nội binh có chất lượng tốt.

Bất chấp điều đó, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng vẫn bị đặt ở cửa dưới trước CLB Hà Nội trong trận đấu diễn ra chiều nay. Điều này xuất phát từ thực tế, đội chủ sân vận động Hàng Đẫy cũng có lực lượng cực mạnh. Với những gương mặt như Thành Lương, Văn Quyết, Gonzalo…cộng với sự tăng cường của “quái thú” Moses, CLB Hà Nội được đánh giá sở hữu đội hình “khủng” hơn bất kỳ đối thủ nào ở V.League thời điểm hiện tại.

Thực tế diễn biến trận đấu cho thấy, CLB Hà Nội đã chơi một trận trội hơn so với đội khách Than Quảng Ninh. Như chính thừa nhận của HLV Phan Thanh Hùng, CLB Hà Nội đã mạnh hơn Than Quảng Ninh của ông về khả năng kiểm soát bóng cũng như thế trận.

Tuy nhiên, đội bóng đất mỏ đã thắng, một phần dựa vào sự toả sáng của những chân sút như Patiyo và Vũ Minh Tuấn, mặt khác là sự nỗ lực của cả tập thể. Xuyên suốt 90 phút thi đấu chính thức, dù có thể thua đối phương về thế trận, nhưng Than Quảng Ninh lại hiệu quả hơn trong các tình huống hãm thành.

Tân binh Patiyo lập cú đúp ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội bóng đất mỏ. Ảnh: Hồng Vĩnh.



Việc đội bóng đất mỏ có thể “lôi” đối thủ đến chấm luân lưu để phân định thắng bại trong thế dẫn trước đã được xem là một sự thành công. Nhưng họ còn làm được nhiều hơn thế, khi đánh bại CLB Hà Nội trong cuộc đọ súng mang tính chất cân não.

Với những khán giả trên sân vận động Hàng Đẫy, trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2016 thực sự là một trận cầu đẹp, lôi cuốn và kịch tính từ đầu tới cuối. Than Quảng Ninh đã một lần nữa chứng minh cho thực tế trong bóng đá, là đội mạnh hơn chưa chắc đã chắc thắng, đội yếu hơn chưa hẳn đã chắc thua. Đấy cũng chính là vẻ đẹp của bóng đá, cái đẹp đến từ sự bất ngờ.

Than Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị rất công phu, và chiến thắng đến với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng như một sự tưởng thưởng xứng đáng.