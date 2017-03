TP - Trận đại chiến trên sân Hàng Đẫy giữa CLB Hà Nội và FLC Thanh Hóa có những diễn biến bất ngờ vào phút cuối và bàn phản lưới nhà của Tiến Thành khiến đội bóng xứ Thanh mất cơ hội lập kỷ lục.

Nỗi thất vọng của thủ môn Thanh Thắng sau khi Thanh Hoá để thua ở phút bù giờ. Ảnh: VSI.

Với thành tích 9 trận bất bại, Thanh Hóa kéo quân ra thủ đô với tham vọng lập kỷ lục bất bại tại V-League. Thiếu cầu thủ kiến tạo Trọng Hoàng vì nhận đủ 3 thẻ vàng, HLV Petrovic kéo Thế Dương và Văn Bình đá cặp tiền vệ trung tâm tiếp đạn cho 2 chân sút Uche và Omar ở phía trên.

Phía chủ nhà Hà Nội, sau chuỗi 6 trận toàn hòa trên mọi mặt trận, Hà Nội vừa có chiến thắng giòn giã 4-0 trước Tampines Rovers tại AFC Cup 2017. Trận đấu này đã cho thấy sự trở lại của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khi áp dụng sơ đồ 4-2-3-1. Và HLV Chu Đình Nghiêm đã giữ nguyên sơ đồ này khi đối đầu với đội bóng quê hương ông.

Phút 23, sau cú đá bật cột dọc bật ra của Gonzalo (HN), trung vệ Bật Hiếu của TH đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Hoàng Vũ Samson là người thực hiện quả phạt đền, nhưng anh đưa bóng đi vọt xà mất cơ hội mở tỷ số. Tiếp theo sau là 2 cú sút đập cột dọc của Gonzalo bật ra. Đội khách thì vẫn trung thành với bài phòng thủ phản công.

Phút 45, từ quả tạt bên cánh trái của Xuân Cường, Omar di chuyển thông minh và đánh đầu gọn ghẽ mở tỉ số. Một pha phản công mẫu mực của đội bóng xứ Thanh.

Vào hiệp 2, Hà Nội nỗ lực dồn lên tấn công để quyết gỡ hòa. Mãi đến phút 81, từ cú trả bóng lại của Gonzalo, cầu thủ vừa vào sân là Thành Chung đã tung ra một cú vuốt bóng rất đẹp mắt tung lưới Thanh Thắng gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội.

Tranh cãi xảy ra ở phút 88, khi lưới của Hà Nội rung lên sau cú đá phạt của Quốc Phương. Đó là tình huống bóng khẽ chạm lưng của Bạt Hiếu và chui tọt vào lưới. Trọng tài Hiền Triết không công nhận bàn thắng này khi cho rằng Bật Hiếu phạm lỗi trước khi ghi bàn. HLV Petrovic của TH đã phản ứng rất dữ dội. Ngay sau đó, ông bị trọng tài Hiền Triết truất quyền chỉ đạo phải lên ngồi trên khán đài.

Tưởng như kết quả là tỷ số hòa và đội bóng xứ Thanh thiết lập kỷ lục thì phút 90+3 từ quả tạt bên cánh cái của Văn Quyết, trung vệ Đinh Tiến Thành của Thanh Hóa bất ngờ đánh đầu phản lưới nhà. Thanh Hóa thua 1-2 và rất nhiều cầu thủ của họ đã đổ sụp xuống sân hoặc ôm đầu tiếc nuối.

Ở các cặp đấu khác diễn ra chiều qua cả 2 đội Bình Dương và Long An đều thua trận. Long An gặp thất bại 1-2 trước SHB Đà Nẵng dù được đá trên sân nhà còn Bình Dương nhận trận thua 0-2 trên sân của Than Quảng Ninh.