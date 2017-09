Thầy nội không mặn mà với ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam

Sau thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tuyên bố từ chức ghế HLV trưởng các ĐTQG. Theo kế hoạch, ngày mai 12/9, VFF sẽ họp với ông Thắng và Hội đồng HLV quốc gia. Cuộc họp có nội dung rút kinh nghiệm thất bại ở SEA Games 29, đồng thời xác định HLV mới dẫn dắt ĐTVN.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, tới thời điểm hiện tại VFF đã nhận được chưa đến 10 hồ sơ ứng tuyển. Tất cả số này đều là các HLV nước ngoài. “Chúng tôi để mở cả cơ hội đối với các HLV nội, nhưng tới lúc này chưa thấy ai ứng tuyển. Sau khi trao đổi với Hội đồng HLV quốc gia, chúng tôi sẽ tính toán phương án thích hợp nhất”-một quan chức VFF cho biết.

Trong quá khứ, khi đưa ra chủ trương sử dụng HLV nội dẫn dắt các ĐTQG, VFF đã đặt vào tầm ngắm một loạt HLV nội. Trong số này có các ông Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), Hoàng Anh Tuấn (đương kim HLV trưởng U19 Việt Nam), hay Phan Thanh Hùng (Quảng Ninh), Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam) và cả HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên, thành tích các ĐTQG dưới thời HLV nội không thực sự tốt, nếu không muốn nói thua xa các thầy ngoại.

Trước HLV Hữu Thắng, Việt Nam từng vào bán kết AFF Cup 2014, giành HCĐ SEA Games 28 với HLV Toshiya Miura. Nhưng do áp lực về lối chơi, ông Miura đã phải ra đi để nhường chỗ cho HLV Hữu Thắng.

Lý do chính khiến các HLV nội ngại chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG là áp lực lớn, độ rủi ro cao. Cấp độ CLB trong khi đó an toàn, không bị áp lực dư luận lớn. Điển hình như HLV Lê Huỳnh Đức dù được VFF nhiều lần ngỏ lời, nhưng lần nào cũng lắc đầu từ chối để an lành với chiếc ghế ở Đà Nẵng.

Tiểu Phùng