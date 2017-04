TP - Ngay trước thềm trận gặp AS Monaco ở tứ kết Champions League, xe chở đội bóng Borussia Dortmund trở thành mục tiêu đánh bom của bọn khủng bố. Làng túc cầu thế giới đã động viên, bày tỏ sự đoàn kết với đội bóng Đức.

Hậu vệ Marc Bartra là người bị thương nặng nhất trong vụ nổ nhằm vào chiếc xe chở đội Borussia Dortmund. Ảnh: Skysport.

Bầu không khí lo lắng và căng thẳng đã bao trùm thành phố Dortmund sau vụ đánh bom xe nhằm vào chiếc xe bus chở các cầu thủ Borussia Dortmund đang trên đường di chuyển đến sân nhà Signal Iduna Park để đấu trận lượt đi tứ kết Champions League với AS Monaco.

Ngay khi chiếc xe rời khách sạn L’Arrivee, nơi cách sân Signal Iduna Park khoảng gần 10 km, liên tiếp 3 vụ nổ đã xảy ra. Hậu quả là toàn bộ cửa kính xe bus vỡ vụn, một phần thân xe bị bật tung, một vài cầu thủ Dortmund bị mảnh kính cắt vào tay. Hậu vệ Marc Bartra bị thương nặng nhất và phải đưa vào bệnh viện phẫu thuật. Phía CLB Dormund thông báo, chân sút người Tây Ban Nha bị gãy xương cổ tay và bị các vết cắt vì mảnh vỡ kính ở cánh tay phải.

Nguy hiểm hơn, cảnh sát tìm thấy tại hiện trường một bức thư nhận trách nhiệm vụ đánh bom, trong đó đề cập đến các yếu tố Hồi giáo hay nhắc lại vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào chợ Giáng sinh ở trung tâm thủ đô Berlin hôm 19/12/2016. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoặc các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên quan đến vụ việc. Dù vậy, cảnh sát cho rằng còn quá sớm để kết luận vụ việc, bởi không loại trừ khả năng đây là một cách mà thủ phạm dùng để đánh lạc hướng các nhà điều tra.

Do tính chất nguy hiểm của vụ tấn công, trận tứ kết lượt đi giữa Borussia Dortmund và AS Monaco bị hoãn lại một ngày.An ninh toàn thành phố Dortmund được thắt chặt. Cảnh sát được huy động để hộ tống đoàn quân của HLV Thomas Tuchel về khách sạn, đồng thời tăng cường tuần tra để đảm bảo an toàn cho 80.000 CĐV tại sân Signal Iduna Park.

Trước tai nạn của Dortmund, người hâm mộ khắp nơi trên thế giới đã gửi những lời động viên, sự ủng hộ đội bóng nước Đức.CĐV Dortmund còn phát động chiến dịch mời fan Monaco đến ăn uống và ở chung nhà, chờ tới lúc trận đấu được đá lại.Trên trang web riêng, hàng loạt các CLB hàng đầu thế giới như Barcelona, Bayern Munich, M.U, Chelsea, Arsenal cũng bày tỏ sự đoàn kết với đội bóng Đức.Chủ tịch FIFA Infantino đã lên án vụ đánh bom và gửi lời động viên tới các cầu thủ Dortmund trước cú sốc tinh thần cực lớn, đặc biệt là trung vệ Marc Bartra. Trong khi đó, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cũng gửi lời chia buồn tới các thành viên của đội bóng Đức, đồng thời cho rằng quyết định hoãn trận đấu là chính xác. Trước những lời động viên, Giám đốc điều hành CLB Dortmund Hans-Joachim Watzke trấn an rằng, dù các cầu thủ vô cùng sốc vì vụ tấn công, nhưng vẫn luôn sát cánh bên nhau vượt qua thời điểm khó khăn.