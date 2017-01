Tên của tiền đạo người Pháp trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội sau khi anh lập siêu phẩm vào lưới Crystal Palace.

Bàn thắng mang lại nhiều cảm xúc của Giroud. Ảnh: Telegraph.

Bàn thắng của Olivier Giroud mở ra chiến thắng 2-0 của Arsenal trước đối thủ đang đứng thứ 17 tại Ngoại hạng Anh. Cựu bình luận viên của kênh Sky Sports Richard Keys gọi đây là "bàn thắng của thế kỷ". Trong khi đó, cựu danh thủ người Anh Gary Lineker viết trên Twitter: "Không nghi ngờ gì nữa, đây là bàn thắng đẹp nhất năm nay" khi mà năm 2017 mới bước vào ngày đầu tiên. Nhà báo Piers Morgan của tờ Mail Online cũng đồng ý với quan điểm này.

Tài khoản Twitter của Arsenal thì khoe việc tên của Giroud trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất sau khi anh ghi bàn với 234.000 lượt tweet trên mạng xã hội này. Cựu ca sĩ của nhóm nhạc One Direction Niall Horan cho rằng đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất anh từng chứng kiến và mô tả nó bằng từ "tinh quái". Nhà báo Duncan Castles thì phân tích kỹ hơn, cho rằng Giroud chắc chắn được trao giải bàn thắng của năm. "Pha chạm bóng tuyệt vời ở giữa sân để di chuyển. Pha chạm bóng khó tin để ghi bàn", ông viết.

Cựu hậu vệ Man Utd Gary Neville cũng đồng ý với nhận xét đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất anh từng xem. Đồng đội của Giroud Mohamed Elneny thì thốt lên rằng đây là pha lập công tuyệt vời nhất anh từng nhìn thấy trong đời. Tài khoản Twitter của Ngoại hạng Anh đăng hai tấm ảnh pha lập công của Giroud và Mkhitaryan (trong trận Man Utd thắng Sunderland 3-1) để so sánh.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Giroud cho rằng bàn thắng này có được phần nhiều nhờ may mắn. Anh nói: "Tôi tiến gần cột dọc thứ nhất, Alexis chuyền sửa lưng tôi một chút và tôi đã quá may mắn. Tôi đã không có thăng bằng tốt nhưng đó quả là một cảm giác rất tuyệt. Tôi đã gặp may nhưng đây là một trong những bàn đẹp nhất tôi từng ghi".

Tuy nhiên, đồng đội của Giroud Hector Bellerin thì khẳng định tiền đạo người Pháp từng nhiều lần ghi những bàn kiểu này trong các buổi tập. Hậu vệ người Tây Ban Nha nói: "Tôi đã nhìn thấy Olivier làm điều này trong khi tập, nên chúng tôi đều biết anh ấy có thể làm gì".