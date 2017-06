Phút thứ 77 trận Long An - TP.HCM, trong một pha bóng băng ra để cản phá tình huống phản công của đối thủ, thủ thành Nguyễn Huỳnh Quốc Cường của Long An đã đạp thẳng vào người tiền đạo Da Sylva.

Do trọng tài Hoàng Anh Tuấn không theo kịp tình huống, nên không có bất kỳ thẻ phạt nào dành cho Quốc Cường. Tuy nhiên sau khi xem lại băng hình, Ban Kỷ luật VFF đã ra án phạt nguội với thủ môn của Long An. Theo đó, Quốc Cường phải nhận án treo giò 3 trận cùng số tiền phạt 15 triệu đồng do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể Da Sylva.

Cũng liên quan đến vấn đề kỷ luật, ban lãnh đạo Trung tâm Thể thao Viettel đã quyết định đình chỉ thi đấu vô thời hạn tại giải hạng Nhì đối với 3 cầu thủ Hoàng Thế Tài, Đào Hùng Phong và Bùi Quý Trường do thiếu kiềm chế, có va chạm với các cầu thủ đội Phù Đổng FC trong trận đấu chiều 26/6 thuộc khuôn khổ vòng 10 hạng Nhì QG 2017.