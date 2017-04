Long An tiếp tục có trận thua đậm trên sân Thống Nhất, và lần này trước chủ nhà Sài Gòn FC. Trận thua thứ 9 liên tiếp đang nhấn đội bóng miền Tây chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Nỗi buồn của HLV Minh Phương và BHL đội Long An. Ảnh: Anh Tài

Cơn mưa trắng trời trước giờ thi đấu và kéo dài suốt trận, khiến cuộc so kè giữa hai đội Sài Gòn – Long An như trận thuỷ chiến, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn của cầu thủ hai đội. Ở trận này, khá ngạc nhiên khi chủ nhà Sài Gòn không đăng ký 2 ngoại binh Marcelo và Patrick. HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC lý giải: “Hai ngoại binh của chúng tôi chưa kịp hoàn tất thủ tục pháp lý theo qui định của BTC, nên không được thi đấu ở trận này”.Vắng 2 ngoại binh khiến sức mạnh trên hàng công của chủ nhà giảm hẳn, và đấy cũng là cơ hội để đội khách Long An có thể cân bằng thế trận và tạo sức ép về phía khung thành của thủ môn Đức An trong hơn 10 phút đầu trận đấu.Phút 12, Long An được hưởng quả phạt đền 11m khi một cầu thủ của họ bị phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Thế nhưng, Apollon đã phung phí cơ hội do cú sút phạt của anh lại trúng ngay người thủ môn Đức An bật ra.Các cầu thủ Sài Gòn FC chủ động chơi chậm nhịp, nhưng những pha phản công của họ rất sắc bén, và một trong số ấy đã thành bàn thắng ở phút 19. Cướp được bóng trong chân đối thủ, hàng phòng ngự chủ nhà phát bóng lên cho Văn Đại, cầu thủ này đã tăng tốc đột phá vào vòng 16m50 và tung cú sút chuẩn xác mở tỷ số 1-0 cho CLB Sài Gòn.Phút 41, cú vào bóng ác ý của Oseni với Tiến Duy bên phía chủ nhà, lập tức trọng tài Đình Thịnh đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu ngoại binh này. Long An chỉ còn đá với 10 người trên sân!Sang hiệp 2, đội khách Long An chủ động đẩy nhanh tốc độ để tìm bàn cân bằng tỷ số, nhưng chủ nhà Sài Gòn mới là người cầm thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Đặc biệt phút 57, cú lốp bóng từ khoảng cách hơn 50m của Tiến Duy bay thẳng vào lưới thủ môn Tiến Anh nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.Sau đó 2 phút, trong một pha tấn công nhanh, Văn Đại tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 cho Sài Gòn FC. Đến phút 61, Văn Đại đã có cú hattrick trong trận đấu khi nâng tỷ số lên 4-0 cho chủ nhà.Thua đậm khiến tinh thần các cầu thủ Long An sa sút thậm tệ, dù có những thời điểm họ cố vùng lên để tìm bàn danh dự. Đây là trận thua thứ 9 liên tiếp của đội khách Long An, chưa kể ở họ còn mất thêm Oseni ở 2 trận đấu sắp tới vì thẻ đỏ. Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng!