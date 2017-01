TP - Qua rồi thời các ông bầu có thể vung tiền tràn lan, cầu thủ có thể cầm vài chục triệu đồng tiền Tết. Các CLB nay đều phải điều chỉnh chi tiêu để phù hợp điều kiện kinh tế đang khó khăn.

Các cầu thủ Hà Nội sẽ được thưởng Tết với mức trung bình khoảng 10 triệu đồng/người.

Theo kế hoạch, V.League sẽ tiếp tục cho đến hết vòng đấu thứ tư, diễn ra ngày 22/1 rồi sau đó mới tạm dừng để các CLB được nghỉ đón Tết Nguyên đán 2017. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, hầu hết các đội bóng ở V-League đều đã rậm rịch kế hoạch nghỉ tết.

Chia sẻ với Tiền Phong hôm qua 10/1, ông Lê Hồng Cường, TGĐ Công ty Cổ phần bóng đá Bình Dương cho biết, đội dự kiến sẽ “xả trại” ngay sau trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 4 V.League. “Tới hôm đó nếu cầu thủ nào kịp thì có thể về quê ăn Tết luôn, hoặc chậm thì lùi tới hôm sau. Năm nay, chúng tôi đã mua toàn bộ vé cho cầu thủ, vì cận Tết việc mua vé thường rất khó khăn”-ông Lê Hồng Cường nói. Mọi năm, B.Bình Dương đều có một khoản tiền thưởng Tết chung cho tất cả các cầu thủ. Năm nay cũng không ngoài thông lệ, nhưng ông Cường xin phép giữ kín vì “tế nhị”. Theo ông Lê Hồng Cường, B.Bình Dương dự kiến sẽ tập trung trở lại vào ngày 4/2. Ở buổi tập đầu tiên, các cầu thủ sẽ được nhận một khoản gọi là tiền lì-xì, có thể 4-5 triệu đồng/người.

So với các CLB khác ở V.League, CLB Hà Nội các năm gần đây thường vất vả hơn một chút do bận thi đấu giải châu lục. Như năm nay ở AFC Champions League, lịch ban đầu đội bóng thủ đô sẽ đá với CLB Kitchee (Hong Kong) ngày 31/1, “mất đứt” mấy ngày tết vì di chuyển và thi đấu. Tuy nhiên may mắn sau đó, đề nghị của CLB Hà Nội cho đẩy trận đấu lên sớm hơn, vào ngày 25/1 đã được AFC chấp thuận. “Mấy năm trước, năm nào chúng tôi cũng phải thi đấu đúng dịp Tết, cầu thủ không được ở bên gia đình thời khắc đón năm mới. Năm nay vẫn có vất vả, nhưng dù sao đội cũng có thể đón Tết ở nhà”-Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội cho biết.

Lịch tập trung đầu năm mới của CLB Hà Nội cũng vào ngày 4/2. Được biết năm nay, đội nhiều khả năng vẫn duy trì cách thưởng tiền tết cho cầu thủ với mức trung bình khoảng 10 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Quốc Hội, CLB Hà Nội chọn cách này thay vì thưởng theo tháng lương vì cầu thủ trong đội, mỗi người một mức lương khác nhau. “Tết là thời khắc thiêng liêng, chúng tôi muốn cầu thủ ai cũng như ai. Nếu tiền Tết tính theo lương, đội sẽ có người được nhiều, người được ít. Còn chuyện thưởng thêm trong năm như thế nào sẽ tuỳ cống hiến của từng người”-ông Nguyễn Quốc Hội cho biết.

Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội.

CLB SLNA, theo TGĐ Công ty Cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh, hiện đang chờ quyết định từ HĐQT mới biết cầu thủ được thưởng bao nhiêu. Theo ông Thanh, mọi năm SLNA đều thưởng cho cầu thủ một tháng lương tiền Tết. “SLNA thì chưa bao giờ nhiều tiền, nhưng năm nào chúng tôi cũng có tiền Tết cho cầu thủ. Cái này vừa là để cầu thủ có tiền lo tết, cũng là để động viên tinh thần, cầu thủ có thể cảm thấy vui vẻ đón năm mới”-ông Nguyễn Hồng Thanh nói.

Nhiều đội bóng khác ở V.League cũng chọn chi tiền Tết của cầu thủ theo cách này, hoặc chia trung bình như cách của CLB Hà Nội. Nhưng theo tìm hiểu, không phải ở CLB nào, cầu thủ cũng được nhận một khoản tiền tương đối, đủ để sắm Tết. Nhiều đội bóng, cầu thủ vẫn đang hồi hộp chờ thông báo thưởng Tết của CLB. Năm ngoái, từng có CLB thưởng Tết bằng sản phẩm như bánh kẹo, yến sào cho cầu thủ. Khá hơn chút, tiền Tết dăm đội bóng chỉ dao động ở mức 5-7 triệu đồng/người.

Nhắc lại thời các ông bầu ở V.League có thể vung tay chi những khoản thưởng “khủng” cho cầu thủ, đặc biệt những trường hợp ngôi sao mỗi dịp xuân về, Tết đến, ông Nguyễn Quốc Hội cho rằng tuỳ điều kiện từng đội bóng, và cũng do tính chất chuyên nghiệp tăng lên, các CLB dần phải biết chi tiêu hợp lý, đúng mức hơn.

“Vèo” cái dăm ngày Tết, ra năm thày, trò lại tất tả với quả bóng.