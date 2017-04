TPO - HLV Zidane khẳng định Real Madrid không gặp may trước Gijon. Messi lập cú đúp, Barcelona hạ gục Real Sociedad. Isco trở thành "đấng cứu thế" của Real Madrid. Derby Milan bất phân thắng bại. Sao Mexico bị bắt vì buôn ma túy đá...

HLV Conte M.U nên buông Premier League.

HLV Conte gửi lời khuyên “sốc” cho M.U. “Tôi nghĩ rằng M.U đủ khả năng để lọt vào top 4 Premier League. Nhưng tôi biết những cầu thủ M.U biết được tình thế của CLB lúc này và đâu là mục tiêu họ cần chiến đấu. Họ có thể nương lỏng đấu trường trong nước và tập trung vô địch Europa League để có suất dự Champion Leagues”, HLV Antonio Conte phát biểu.

HLV Zidane khẳng định Real Madrid không gặp may trước Gijon. Trả lời phỏng vấn sau trận thắng “nghẹt thở” trước Sporting Gijon, HLV Zinedine Zidane của Real Madrid đã tự tin khẳng định rằng, họ giành được 3 điểm không phải do may mắn, mà là nhờ vào sự nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn đội.

Messi lập cú đúp, Barcelona hạ gục Real Sociedad. Ở trận tiếp đón Real Sociedad trong khuôn khổ vòng 32 La Liga rạng sáng nay, siêu sao Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ bằng việc lập một cú đúp. Qua đó, giúp Barcelona nhọc nhằn vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2. Trận này, 4/5 bàn thắng được thực hiện chỉ trong vòng 8 phút cuối hiệp 1.

Isco trở thành "đấng cứu thế" của Real Madrid. Ở chuyến hành quân tới sân El Molinon trong khuôn khổ vòng 32 La Liga diễn ra đêm qua, tiền vệ Isco đã tỏa sáng với cú đúp giúp Real Madrid vượt qua đội chủ nhà Sporting Gijon với kết quả 3-2. Morata là người ghi bàn còn lại cho Real. Bên phía Gijon, Cop và Vesga là tác giả của 2 bàn thắng.

Man City vùi dập Southampton, bứt phá ở tốp 4. Tại vòng 33 Premier League, Man City đã chơi áp đảo và dễ dàng vượt qua chủ nhà Southampton với cách biệt 3 bàn không gỡ. Vincent Kompany (55'), Leroy Sane (77') và Sergio Aguero (80') là những người lập công mang về 3 điểm cho “The Citizens”.

Derby Milan bất phân thắng bại. Ở trận derby thành Milano tại vòng 33 Serie A, Inter Milan có lợi thế dẫn trước 2-0 sau các tình huống tỏa sáng của Antonio Candreva (36') và Mauro Icardi (44'). Thế nhưng, họ vẫn bị AC Milan cầm hòa 2-2. Alessio Romagnoli (83') cùng Cristian Zapata (90+7') là tác giả của 2 pha làm bàn mang về 1 điểm quý giá cho “Rossoneri”.

Atletico Madrid vùi dập Osasuna. Trên sân nhà Vicente Calderon, Atletico Madrid nhẹ nhàng hạ Osasuna với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của Yannick Carrasco (30', 47') cùng tình huống "nổ súng" của Filipe Luis (61'). Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Diego Simeone gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ 4 Sevilla lên thành 4 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Sao Mexico bị bắt vì buôn ma túy đá. Hậu vệ Daniel Gomez của CLB Tijuana (Mexico) vừa bị cảnh sát Mỹ bắt tại cửa khẩu Otay Mesa (San Diego, California) giáp với biên giới Mexico, vì tội vận chuyển 21kg ma túy đá vào Mỹ. Theo tờ The Sun, khi thấy ngôi sao 21 tuổi này tỏ ra lúng túng trong lúc làm thủ tục nhập cảnh, cảnh sát Mỹ đã quyết định kiểm tra xe của anh và phát hiện tổng cộng 33 gói ma túy đá được giấu trong thân xe và lốp dự phòng.

Conte hết lời khen ngợi Paul Pogba. Trả lời phỏng vấn trên Independent, HLV Antonio Conte (Chelsea) đã không tiếc lời khen ngợi cậu học trò cũ Paul Pogba (M.U). Theo Conte, tuyển thủ Pháp là một cầu thủ lớn. Anh sở hữu kỹ thuật cùng nền tảng thể lực đáng ngưỡng mộ. Trong quá khứ, vị thuyền trưởng người Italia từng có 2 năm làm thầy của Pogba ở Juventus (2012-2014).

Mourinho lại chê Chelsea là chuyên gia phòng ngự. “Họ có phong cách rất đặc trưng và đang làm tốt. Không phải mọi đội bóng đều phòng ngự với 11 cầu thủ. Và họ đang phòng ngự với 11 cầu thủ. Họ thành công với đấu pháp phòng ngự - phản công vì sở hữu những cầu thủ phù hợp với lối chơi ấy”, Mourinho nói về lối chơi của Chelsea.