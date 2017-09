Tin tối 1/9: Wayne Rooney bị bắt ở Manchester

Wayne Rooney bị bắt ở Manchester. Theo Sky Sports, cựu tiền đạo M.U, Wayne Rooney vừa bị cảnh sát vùng Cheshire bắt vì tình nghi lái xe trong tình trạng có cồn. Trước đó, Rooney đã đến quán bar Bubble Room ở Alderley Edge “đập phá”, hò hét, rượu chè vì được nghỉ do các CLB không phải đá, nhường lịch thi đấu cho các ĐTQG. Đến thời điểm này, tiền đạo thuộc biên chế Everton vẫn bị tạm giam giữ để thẩm tra.

Arsenal “chê” tiền của Leicester. Leicester City vừa hỏi mua hậu vệ Calum Chambers với giá 20 triệu bảng nhưng bị Arsenal thẳng thừng từ chối. Nguyên nhân do đội chủ sân Emirates chỉ chấp nhận để tuyển thủ Anh ra đi với giá 27 triệu bảng. Trong khoảng 2 mùa trở lại đây, Calum Chambers thường xuyên phải làm bạn với ghế dự bị.

Công Phượng tập sút 11m và lại… “bắn chim”. Sáng nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục tập luyện trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội). Cuối buổi tập, Công Phượng đã dành thời gian tập sút 11m, nhưng giống như trong trận U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan 0-3 ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29, chân sút của HAGL lại “bắn chim”.

Hazard tự định giá 300 triệu euro. Chứng kiến những thương vụ điên rồ trong phiên chợ hè 2017, Eden Hazard đã có những nhận định trước báo giới. "Nếu như phải đưa ra một con số thì tôi nghĩ rằng mình khoảng 300 triệu euro. Tất cả còn phải phụ thuộc vào thị trường. Tôi đang hạnh phúc và còn nhiều thời hạn hợp đồng với Chelsea nên đắt hơn Neymar một chút".

Wenger khoe cầu thủ Arsenal “đắt hàng”. Trả lời phỏng vấn trên trang chủ của Arsenal, HLV Arsene Wenger (Arsenal) cho biết, điện thoại của ông đã nóng ran trong những ngày cuối của chuyển nhượng mùa Hè vì có quá nhiều cuộc gọi đến và đi. Tuy nhiên, “Giáo sư” lại cảm thấy áp lực vì những cuộc điện thoại này.

VFF vẫn chưa duyệt đơn xin nghỉ của bầu Đức. Bầu Đức cho biết, ông đã nộp đơn xin nghỉ ở VFF. Tuy vậy, quyết định cuối cùng còn chờ Ban chấp hành VFF. Đó là quy trình bắt buộc của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Được biết, bầu Đức rời VFF nhưng không từ bỏ bóng đá. Theo đó, ông sẽ tập trung để phát triển CLB HAGL.

Đấu ĐT Việt Nam, HLV ĐT Campuchia "trảm" 2 trụ cột. LĐBĐ Campuchia và HLV trưởng ĐTQG nước này Leo Vitorino xác nhận sẽ có ít nhất 2 cầu thủ không thể tham gia cuộc chạm trán với Việt Nam ngày 5/9 tới, đó là Chrerng Polroth và Samoeun Pidor. Cả hai đều bị HLV Leo Vitorino treo giò nội bộ.

Wenger là HLV bị ghét nhất Premier League. Thống kê của Voice of the Fans (chuyên mục trên tờ The Sun dành cho các CĐV) được thực hiện sau thảm bại 0-4 của Arsenal trước Liverpool hồi cuối tuần qua chỉ ra rằng, chỉ có 5% CĐV “Pháo thủ” hài lòng với công tác huấn luyện của HLV Arsene Wenger, số còn lại muốn Ban lãnh đạo CLB sa thải ông.

Giroud không thể đến Everton vì… vợ ngăn cản. Theo tiết lộ của tiền vệ Charlie Adam của Stoke: “Tôi chơi rất thân với một người bạn của Giroud, anh ta nói với tôi rằng Giroud đã ở rất gần việc ký hợp đồng với Everton. Thỏa thuận đã gần xong, Giroud cũng rất muốn tới Goodison Park để được đá chính thường xuyên, song thương vụ đã bị đổ bể ở phút chót vì vợ của anh ấy muốn ở lại London”.

Lopetegui "bắt chước" tiền bối Del Bosque. Theo tờ AS, HLV Julen Lopetegui đang thử nghiệm các phương án cho đội tuyển Tây Ban Nha ở trận gặp Italia vào thứ Bảy. Một trong số đó là sử dụng Marco Asensio vào vai trò “số 9 ảo”, giống như HLV Vicente del Bosque từng áp dụng khi "La Selecion" thắng Italia 4-0 ở chung kết Euro 2012.

