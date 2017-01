Chưa rút ngắn khoảng cách với đầu bảng Chelsea, nhưng kết quả hoà 0-0 trên sân Sunderland cũng đủ để Tottenham vượt qua Arsenal chiếm vị trí nhì bảng.

Vòng 23 Ngoại hạng Anh:



Bournemouth 0-2 Crystal Palace Arsenal 1-2 Watford Burnley 1-0 Leicester Boro 1-1 West Brom Sunderland 0-0 Tottenham Swansea 2-1 Southampton Liverpool 1-1 Chelsea

Tottenham hành quân đến sân Ánh Sáng của Sunderland với tham vọng lấy trọn ba điểm hòng nuôi mộng đua tranh ngôi báu. Nhưng họ chỉ đạt kết quả hoà 0-0 trong một trận cầu nghèo nàn.Đội quân của HLV Pochettino giữ bóng tới 73% và tạo ra thế trận áp đảo cùng không ít cơ hội ăn bàn. Nhưng họ bất lực trong việc chuyển hoá những ưu thế ấy thành một bàn thắng để kết liễu đối phương.Sự bất lực ấy phần nhiều xuất phát từ việc hàng phòng ngự Sunderland đã chơi rất cố gắng. Nhưng Tottenham cũng phải tự trách bản thân khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon. Victor Wanyama phung phí cơ hội tốt nhất của đội khách khi đánh đầu vọt xà trong tư thế không người kèm sau đường tạt như đặt của Son Heung-min.Bên phía chủ nhà, do tập trung phòng ngự để kiếm điểm, Sunderland hầu như không có cơ hội gây sức ép về phía cầu môn Tottenham. Cú sút của Fabio Borini đi thẳng vào hướng thủ môn Michel Vorm đã chọn là cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất mà đội chủ sân Ánh Sáng tạo ra trong suốt 90 phút so tài.Do Chelsea đánh rơi chiến thắng trên sân Liverpool (hoà 1-1), kết quả hoà 0-0 tại Ánh Sáng có thể xem như một nỗi thất vọng với Tottenham, vì khoảng cách giữa họ với ngôi đầu vẫn là chín điểm.Nhưng thầy trò Pochettino cũng được an ủi phần nào khi trong trận đầu cùng giờ với họ, Arsenal bất ngờ thất thủ 1-2 trước Watford. Nhờ kết quả này, Tottenham đã san bằng cách biệt điểm số với Arsenal và vượt lên trên kình địch chiếm vị trí nhì bảng nhờ chỉ số phụ.Sau chuyến làm khách ở vòng 23 này, Tottenham sẽ trở về sân nhà White Hart Lane tiếp Boro ở vòng 24 thứ bảy 4/2 tới, cùng ngày với trận quyết đấu giữa Chelsea với Arsenal.